Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Hà Nội xử lý nghiêm các bãi đỗ, bãi trông giữ xe sai phép

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Báo cáo về việc thực hiện Công điện số 157/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng, khắc phục kịp thời các hậu quả gây ra do vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội rà soát và xử lý nghiêm đối với các bãi đỗ, bãi trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố, báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bãi xe bên dưới cầu Vĩnh Tuy bị cháy.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng được giao khẩn trương tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Công điện số 157/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, có giải pháp xử lý tổng thể để không xảy ra sự cố tương tự.

Trước đó, ngày 30/8/2025 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy thuộc tuyến đường dẫn đầu cầu trên địa bàn phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, hậu quả ban đầu gây cháy khoảng trên 500 xe máy và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 157/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.