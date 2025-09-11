Phó Thủ tướng vừa chỉ đạo nóng xử lý dự án điện chậm tiến độ

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng Công ty phải chủ động các giải pháp bảo dưỡng và chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng thay thế đối với hệ thống lưới điện phân phối, hạn chế tối đa sự cố sửa chữa, ngừng, giảm cung cấp điện trong quá trình vận hành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn (Ảnh: Chinhphu.vn).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được yêu cầu chủ động đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng mua bán điện theo quy định, với tinh thần hài hoà lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) được yêu cầu chỉ đạo Tổng công ty Khí Việt Nam sớm hoàn thành thoả thuận giao cắt tuyến ống Cái Mép-Phú Mỹ để đưa vào vận hành cung cấp khí cho Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ trong tháng 10/2025.

Các chủ đầu tư các dự án điện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo rõ và đề xuất giải pháp xử lý nhằm đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Trường hợp không đáp ứng tiến độ để được hưởng các cơ chế theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư các dự án điện hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả dự án theo quy định của pháp luật tại thời điểm đưa dự án vào vận hành.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thanh Hoá xem xét, xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Nhiệt điện Công Thanh về việc hỗ trợ triển khai dự án Nhà máy điện LNG Công Thanh.

Liên quan đến các dự án điện chậm tiến độ, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cần có chế tài xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư đăng ký phát triển các dự án năng lượng nhưng chậm, hoặc không triển khai, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

Đối với các dự án đã có chủ đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, đường găng tiến độ, gửi về UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, theo dõi, đôn đốc triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn từ 3-6 tháng; có phương án xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư chậm, hoặc không triển khai các dự án, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

Các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư theo quy định; tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Đối với các dự án chưa có chủ đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương triển khai ngay việc lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành nhiệm vụ này trong quý IV/2025.

Bộ Công Thương, các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để chậm trễ trong việc lựa chọn nhà đầu tư, ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị, báo cáo Chính phủ trước ngày 20/9/ trên tinh thần bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với những vướng mắc trong quá trình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý những khó khăn vướng mắc.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo: Tuyệt đối không để các dự án, công trình ách tắc do việc xử lý chậm trễ các thủ tục hành chính của bộ, ngành, cơ quan, địa phương, hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 10/2025.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các địa phương khẩn trương cập nhật danh mục nguồn và lưới điện được xác định trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành về đô thị, nông thôn, sử dụng đất cấp tỉnh, làm cơ sở cho thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư các dự án nguồn điện, lưới điện.

Các địa phương phải chủ động, đẩy nhanh việc xử lý các nhiệm vụ theo thẩm quyền đúng quy định pháp luật; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền trong quá trình triển khai để đẩy nhanh tiến độ các dự án điện.