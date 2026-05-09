Phú Thọ đặt mục tiêu đạt sản lượng 15.000 tấn sữa tươi

Mục tiêu tăng nhanh sản lượng sữa tươi nguyên liệu,

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển ngành sữa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với mục tiêu hình thành chuỗi giá trị khép kín từ chăn nuôi bò sữa đến chế biến, tiêu thụ.

Theo kế hoạch, Phú Thọ định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa theo hướng hiện đại, gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và mô hình quản trị tiên tiến.

Xã Vĩnh Phú (tỉnh Phú Thọ) có nghề chăn nuôi bò sữa rất phát triển, với hơn 15.000 con bò (chiếm trên 80% tổng đàn bò sữa của tỉnh) cho sản lượng sữa tươi đạt gần 100 tấn mỗi ngày. Ảnh: Hoan Nguyễn

Tỉnh đặt mục tiêu tăng nhanh sản lượng sữa tươi nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu chế biến và tiêu dùng trong nước, đồng thời từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sữa khu vực và toàn cầu.

Giai đoạn đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu đạt sản lượng khoảng 6.000 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi năm; mức tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa đạt khoảng 40 lít/người/năm. Nguồn sữa tươi trong tỉnh dự kiến đáp ứng 60-65% nhu cầu của ngành chế biến sữa địa phương.

Đến năm 2035, sản lượng sữa tươi được nâng lên khoảng 10.000 tấn/năm, đáp ứng 70-75% nhu cầu chế biến; mức tiêu thụ bình quân đạt khoảng 60 lít/người/năm.

Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh hướng tới sản lượng 15.000 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi năm; mức tiêu thụ đạt khoảng 100 lít/người/năm và tự chủ khoảng 80-85% nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến.

Phát triển ngành sữa dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại; kiểm soát chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Ảnh: Hoan Nguyễn

Ưu tiên phát triển hạ tầng logistics lạnh

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành sữa; khuyến khích hình thành các chuỗi liên kết bền vững giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Các chính sách hỗ trợ được triển khai trên cơ sở Nghị định 98/2018 của Chính phủ về liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, cùng các cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Phú Thọ cũng định hướng thu hút đầu tư vào các tổ hợp trang trại bò sữa tập trung, kết hợp chăn nuôi nông hộ theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tỉnh ưu tiên phát triển hạ tầng logistics lạnh, trung tâm thu gom và bảo quản sữa tươi nhằm giảm chi phí vận chuyển, nâng cao chất lượng nguyên liệu và hiệu quả chế biến.

Song song với phát triển sản xuất, tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng và quản lý chặt hoạt động quảng cáo, ghi nhãn các sản phẩm sữa, đặc biệt là sữa công thức cho trẻ em.

Tỉnh Phú Thọ triển khai các chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ thành chuỗi giá trị bền vững… Ảnh: Hoan Nguyễn

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc phát triển thị trường tiêu thụ, mở rộng mạng lưới phân phối tới khu vực thành thị, nông thôn, vùng sâu vùng xa; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nghiên cứu cơ chế hỗ trợ giá sữa trong bữa ăn học đường, ưu tiên sử dụng nguồn sữa từ địa phương nhằm góp phần cải thiện thể chất cho học sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì quy hoạch vùng chăn nuôi bò sữa tập trung tại các địa phương có tiềm năng như Vĩnh Phú, Lương Sơn, Lạc Thủy, Tu Vũ; đồng thời kiểm soát tiêu chuẩn sữa nguyên liệu, thúc đẩy chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và xử lý chất thải tái sử dụng.

Trong khi đó, Sở Công Thương được giao làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn thực hiện kế hoạch; xây dựng chuỗi liên kết giữa hộ chăn nuôi và doanh nghiệp chế biến, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đào tạo về an toàn thực phẩm và quản lý thị trường đối với các sản phẩm sữa.

Kinh phí triển khai kế hoạch được bố trí từ ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Các sở, ngành, địa phương sẽ định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện để tổng hợp, đánh giá và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.