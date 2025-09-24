Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khen thưởng đơn vị, cá nhân xuất sắc tại Triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng

Chiều 23/9/2025, tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức chương trình tổng kết và trao tặng Bằng khen của Thống đốc NHNN cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng tại Triển lãm thành tựu Đất nước chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).

Chương trình có sự tham dự của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN, lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị và đại diện 15 ngân hàng thương mại (NHTM) có gian trưng bày tại Triển lãm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Trong không khí thiêng liêng chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), ngành Ngân hàng Việt Nam vinh dự tham gia gian trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm và sáng tạo, ngành Ngân hàng đã tận dụng hiệu quả diện tích được phân bổ để xây dựng một gian trưng bày ấn tượng, khoa học, hiện đại với sự tham gia của NHNN và 15 NHTM, thể hiện sức mạnh tổng hợp, sự phát triển toàn diện và đóng góp to lớn của toàn ngành Ngân hàng trong hành trình 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc của dân tộc.

Trong suốt 19 ngày diễn ra triển lãm (từ ngày 28/8 đến ngày 15/9/2025), gian trưng bày ngành Ngân hàng đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo khách tham quan, tương tác, trải nghiệm. NHNN và các NHTM tham gia luôn chấp hành nghiêm túc các quy định liên quan đến việc vận hành gian hàng tại triển lãm; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để vận hành không gian trưng bày, bảo đảm thẩm mỹ, an toàn, chất lượng.

Ngày 15/9/2025, tại Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước, NHNN vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do đã có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và triển khai hoạt động Triển lãm thành tựu đất nước chào chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025); đồng thời không gian triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng cũng xuất sắc nhận giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Triển lãm thành tựu đất nước.

Phát biểu tại Lễ tổng kết Triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các đơn vị, Vụ, Cục NHNN, các NHTM đã góp phần làm nên một không gian trưng bày triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng hiện đại, sinh động và truyền cảm hứng.

Gian trưng bày ngành Ngân hàng không chỉ phản ánh đầy đủ thành tựu, bản sắc của ngành Ngân hàng mà còn góp phần vào thành công chung của Triển lãm thành tựu đất nước, lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào về chặng đường 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Thống đốc tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, với khát vọng đổi mới và hội nhập, ngành Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên hành trình sắp tới.

Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã trao tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 10 cá nhân thuộc ngành Ngân hàng đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).