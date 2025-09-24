Hồ sơ mời thầu "tù mù", loạt gói cung cấp hệ thống ITS cao tốc Bắc - Nam phía Đông phải gia hạn nhiều lần

Tại Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (QLDA), 2 gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát điều hành giao thông thông minh (ITS) thuộc Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau; và đoạn Cần Thơ - Hậu Giang cùng được gia hạn thời gian đóng thầu vào ngày 30/9.

Đáng chú ý, cả hai gói thầu này đều phải gia hạn theo đề nghị của đơn vị Tư vấn. Lý do bởi các nhà thầu quan tâm đã có một số yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của Gói thầu. Để có thời gian rà soát, nghiên cứu trả lời làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có) và đảm bảo đủ thời gian cho các nhà thầu quan tâm chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo quy định.

Trước đó, những gói thầu này đã có nhiều lượt văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu về tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ kỹ thuật. Trong đó, có nhà thầu đề nghị loại bỏ, điều chỉnh các tiêu chí hạn chế để bảo đảm đúng quy định của Luật Đấu thầu. Thậm chí, nhà thầu còn đề cập đến có những tiêu chí chỉ có 1 đơn vị tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu, dẫn đến hạn chế số lượng nhà thầu tham dự.



Nhiều gói thầu cung cấp hệ thống ITS bị kéo dài thời gian.

Tương tự, một số gói thầu do Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư cũng buộc phải gia hạn do vấp nhiều kiến nghị. Cụ thể, gói thầu số 35 cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát, điều hành giao thông thuộc Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh có dự toán 132,273 tỷ đồng, gia hạn đến 6/10/2025.

Trước đó, gói này được phát hành từ ngày 30/7, thời gian đóng thầu ban đầu ấn định vào ngày 18/8/2025. Tuy nhiên, việc trải qua tới 4 lần gia hạn khiến thời gian đi lệch khá xa so với dự kiến. với lý do để có thời gian rà soát, nghiên cứu trả lời làm rõ và sửa đổi HSMT…

Cũng vướng kiến nghị, phải nghiên cứu điều chỉnh, gói thầu số 32 thuộc Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, có dự toán 165,399 tỷ đồng, đã được Ban QLDA 85 gia hạn đến 6/10/2025. Trước đó, gói thầu dự kiến đóng thầu lần đầu ngày 18/8/2025 và nhận được nhiều yêu cầu làm rõ.

Một chủ đầu tư khác là Ban QLDA 7 vấp kiến nghị và phải gia hạn thời gian cho gói gói cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát, điều hành giao thông thuộc Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, dù mốc đóng thầu ban đầu là 27/8/2025. Với quyết định gia hạn lần 3, gói thầu sẽ đóng vào 25/9/2025.

Gói thầu phải gia hạn với lý do để cập nhật điều chỉnh nội dung trong hồ sơ mời thầu do nhận được nhiều đề nghị làm rõ, liên quan đến tiêu chí đánh giá hợp đồng tương tự về hệ thống KSTTX.



Đáng chú ý, đa số những gói thầu nêu trên đều do Công ty CP Phát triển công nghệ và ứng dụng ITS tư vấn lập và đánh giá hồ sơ mời thầu, bao gồm các gói do Ban QLDA Mỹ Thuận và Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Phát triển công nghệ và ứng dụng ITS là doanh nghiệp chuyên về mảng tin học, phần mềm, thành lập từ năm 2009, trụ sở chính tại phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Theo các chuyên gia về đấu thầy, việc để xảy ra kiến nghị nhiều lần thường dẫn đến trì hoãn dự án làm chậm tiến độ thực hiện, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai của chủ đầu tư. Không những vậy, còn có thể làm tăng chi phí phát sinh liên quan đến việc giải quyết kiến nghị, cũng như chi phí quản lý và giám sát dự án.

mất thời gian và uy tín, đồng thời có thể ảnh hưởng đến cạnh tranh và hiệu quả thực tế của quá trình lựa chọn nhà thầu.

Mặt khác còn khiến cả chủ đầu tư lẫn nhà thầu phải tốn nhiều thời gian, công sức để xử lý các vấn đề liên quan đến kiến nghị. Việc liên tục có kiến nghị và vướng mắc có thể cũng có thể làm giảm uy tín của chủ đầu tư, bên mời thầu và làm nhà thầu mất niềm tin vào tính minh bạch, công bằng của quy trình.

Hồi tháng 3/2025, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc như Ban QLDA 2, 6, 7, 85, Mỹ Thuận.. đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống ITS của các dự án thành phần thuộc các Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.



Tại thời điểm đó, Bộ Xây dựng đã đánh giá tiến độ triển khai hệ thống ITS chậm so với chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Do đó cần nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định do chậm thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng.