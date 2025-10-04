Quảng Ngãi: Dự án đường Phan Kế Bính người dân hiến đất 17 năm vẫn trên giấy

Theo lời nhiều người dân ở đường Phan Kế Bính, phường Đăk Cấm (gần trụ sở UBND phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ), tỉnh Quảng Ngãi, vào năm 2008, sau khi chính quyền địa phương vận động, hàng chục hộ dân ở tổ dân phố 2 phường Đăk Cấm (phường Ngô Mây cũ), đã tự nguyện hiến đất để đầu tư làm đoạn tuyến đường này khang trang và sạch sẽ hơn, xoá cảnh “nắng bụi, mưa sình lầy”.

Đoạn tuyến đường Phan Kế Bính, phường Đăk Cấm.Ảnh: VT

Ông Trương Tính kể, cũng như nhiều người khác, sau khi nghe chính quyền vận động và giải thích, gia đình ông và hàng chục hộ khác nằm dọc theo đoạn tuyến đường này đã đồng ý, với trường hợp hiến ít nhất khoảng 70m2/hộ, nhiều thì hàng trăm m2/hộ.

Tuy nhiên đến nay đã 17 năm trôi qua, mặc dù người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị và phản ánh, thế nhưng việc đầu tư để làm đoạn tuyến này vẫn rơi vào im lặng.

“Người dân đã đồng tình hiến đất để đầu tư làm đường cho sạch đẹp khu phố, đô thị thế nhưng chừng đó năm trời đến nay, đoạn tuyến đường này vẫn um tùm, lầy lội”, ông Trương Tính bức xúc phản ánh.

Được biết theo quy hoạch, tuyến đường mà người dân hiến đất và chờ đầu tư suốt 17 năm qua, được nối từ đường Phan Kế Bính, gần trụ sở UBND phường Ngô Mây cũ (nay là phường Đăk Cấm) kéo dài về hướng về đường Phan Đình Phùng, có thiết kế chiều rộng 17,5 mét.

Một vị trí mặt đường sau khi mưa.Ảnh: VT

Sau khi các hộ dân đồng thuận hiến đất, năm 2009, chính quyền địa phương đã tiến hành san ủi mặt bằng rồi để đó cho đến tận bây giờ.



Một đoạn đường nhìn từ trên cao

Trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm Nguyễn Xuân Ninh xác nhận, phản ánh và bức xúc của người dân đối với đoạn tuyến đường Phan Kế Bính là đúng.

Vì mới nhận nhiệm vụ (Chủ tịch UBND phường) nên chưa nắm rõ, cụ thể được nguyên nhân vì sao đến nay đoạn tuyến này vẫn còn trong tình cảnh “bụi, bùn”, nhếch nhác mà chưa được đầu tư hoàn thành suốt thời gian qua.

Để xoá bỏ cảnh đường ở phố nhưng nhếch nhác và sình lầy như đường ruộng, UBND phường Đăk Cấm sẽ đề xuất đưa tuyến đường này vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2031.Ảnh: VT

Bên cạnh đó hiện hồ sơ thủ tục liên quan đến kiến nghị, dự án đầu tư của đoạn tuyến trên đã bị thất lạc trước nó, không được bàn giao cho phường mới (sau hợp nhất).

Vì vậy hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo cho bộ phận chức năng và liên quan, tiến hành kiểm tra và khảo sát lại toàn bộ đoạn tuyến, hoàn tất hồ sơ để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư hoàn thành đoạn tuyến trên, Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm Nguyễn Xuân Ninh cho biết.