Giá vàng hôm nay 4/10: Thế giới tăng mạnh "ngược chiều" trong nước

Giá vàng hôm nay 4/10, thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 4/10 (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 3.885 USD/ounce, tăng mạnh hơn 29 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tăng do nhu cầu trú ẩn đối với kim loại này tăng cao. Chuyên gia phân tích, mặc dù vàng dường như bị kẹt dưới mức 3.900 USD/ounce, nhưng kịch bản dễ xảy ra nhất vẫn là tiếp tục tăng.

Sau khi kết thúc tháng 9 với mức tăng hàng tháng tốt nhất trong 14 năm, nhiều nhà phân tích sẽ không ngạc nhiên khi thấy vàng sẽ củng cố vào tuần tới khi thị trường chờ đợi một chất xúc tác mới. Tuy nhiên, với những bất ổn kinh tế và địa chính trị đang lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu, có lẽ sẽ không phải chờ đợi quá lâu.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets cho biết, đà tăng giá vàng chưa có dấu hiệu kết thúc, bởi xu hướng ít kháng cự nhất vẫn đang nghiêng về phía tăng giá.

"Mặc dù đà tăng của vàng dường như đã đạt đỉnh trong ngắn hạn, nhưng giá vàng đang hướng đến việc kết thúc tuần tăng thứ 7 liên tiếp. Vàng đang chứng kiến ​​chuỗi tăng giá hàng tuần dài nhất kể từ đầu năm", ông Naeem Aslam phân tích.

Theo ông Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, xét đến chặng đường vàng đã đi qua kể từ khi bứt phá hồi tháng 8, không có gì ngạc nhiên khi thấy các nhà đầu tư "tạm nghỉ". Tuy nhiên, ông cũng kỳ vọng đợt tăng giá này chưa kết thúc và dự đoán nhà đầu tư sẽ mua vào nếu có đợt giảm giá.

"Mục tiêu vàng sẽ đạt 4.000 USD/ounce, tôi vẫn coi là mục tiêu hợp lý trong trung hạn, có lẽ là do một đợt biến động địa chính trị mới khiến thị trường tăng cao hơn một chút, hoặc đơn giản là chờ đợi và quan sát, vì nhu cầu vật chất chưa có dấu hiệu giảm bớt trong thời gian tới", ông Michael Brown nhận định.

Các nhà phân tích lưu ý rằng với việc chính phủ Mỹ đóng cửa, do Quốc hội vẫn chưa thể thông qua luật tài trợ mới, tâm lý nhà đầu tư sẽ là động lực chính thúc đẩy giá vàng trong thời gian tới.

Giá vàng SJC giảm, nhẫn đi ngang

Giá vàng hôm nay 4/10 ghi nhận vàng SJC tiếp đà giảm, còn vàng nhẫn đi ngang giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 135,1 – 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 132 - 135 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 132 – 135 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.