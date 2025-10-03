Vận tải hành khách tăng trưởng "nóng", giá cước vẫn được kiểm soát

Ngày 3/9, tại Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025 của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, 9 tháng đầu năm, hoạt động vận tải trên các lĩnh vực tiếp tục được duy trì ổn định.

Ông Đức cho biết, tính đến hết 8 tháng đầu năm 2025, vận tải hàng hoá ước đạt 1,9 tỷ tấn vận chuyển, tăng 14,6% và luân chuyển đạt 399,0 tỷ tấn.km, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hàng không tăng 6,9%, đường bộ tăng 15,5%, đường thủy tăng 10,9 %, đường biển tăng 15,7%, đường sắt tăng 7,3%.

Hành khách tại bến xe Nước Ngầm.

Theo ông Đức, vận chuyển hành khách ước đạt 3,9 tỷ lượt khách vận chuyển, tăng 21,8% và luân chuyển đạt 207,3 tỷ lượt khách.km, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, hàng không tăng 9,7%, đường biển giảm 7,0%, đường sắt tăng 108,7%, đường bộ tăng 15,5%, đường thủy tăng 10,9%.

Giá cước vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải cơ bản được kiểm soát, sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hoá tiếp tục có mức tăng trưởng cao, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Dù hoạt động vận tải tăng trưởng mạnh, song theo ông Đức, tai nạn giao thông trên cả nước giảm cả ba tiêu chí.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 13.866 vụ tai nạn giao thông, khiến 7.891 người thiệt mạng, làm bị thương 9.114 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 4.027 vụ (giảm 22,51%), giảm 334 người thiệt mạng (giảm 4,06%) và giảm 4.212 người bị thương (giảm 31,61%).

Thời gian tới, nhằm tiếp tục phát triển hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, Bộ Xây dựng tập trung rà soát, ban hành khung giá, giá tối đa dịch vụ vận tải đối với lĩnh vực đường sắt, hàng hải và đường thuỷ; đồng thời, rà soát các quy định về giá dịch vụ hàng không, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Đức cho hay, thực hiện khảo sát, làm việc với các đơn vị đầu mối hàng hoá lớn như cảng biển, cảng thuỷ nội địa, cảng hàng không và đầu mối vận tải hàng hoá lớn để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tăng cường kết nối các phương thức vận tải nhằm thúc đẩy tăng trưởng sản lượng vận tải các tháng còn lại năm 2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhất là dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2026.