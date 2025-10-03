Đại tướng Lương Tam Quang dự lễ gắn biển công trình cơ sở làm việc Công an thành phố Huế gần 800 tỷ đồng

Ngày 3/10, Công an thành phố Huế tổ chức lễ gắn biển công trình cơ sở làm việc mới của cơ quan này tại Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, phường Vỹ Dạ.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo thành phố Huế và các sở, ban ngành của thành phố.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo thành phố Huế thực hiện nghi thức tại buổi lễ.

Công trình cơ sở làm việc Công an thành phố Huế được xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng đồng bộ yêu cầu công tác chỉ huy, điều hành, huấn luyện và sinh hoạt của lực lượng công an trong tình hình mới.

Công trình có tổng mức đầu tư 799 tỷ đồng, trong đó 759 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Huế, 40 tỷ đồng Bộ Công an hỗ trợ. Đến nay công trình đã hoàn thành các hạng mục chính, đủ điều kiện để đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết: Việc đưa công trình cơ sở làm việc mới vào sử dụng là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng lực lượng Công an thành phố, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước và Bộ Công an đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng Hải Minh đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống trụ sở công an cơ sở, từ đó tham mưu kế hoạch đầu tư bài bản, phù hợp, bảo đảm tính chiến đấu và hiệu quả thực tiễn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an thành phố Huế, công trình cơ sở làm việc mới là minh chứng sinh động cho quyết tâm xây dựng lực lượng Công an thành phố chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng nặng nề, công trình này sẽ góp phần nâng cao năng lực, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả là bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân…