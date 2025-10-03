Giá vàng hôm nay 3/10: Bất ngờ quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 3/10, thế giới biến động mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 45 sáng nay ngày 3/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.856 USD/ounce, giảm nhẹ 2 USD/ounce so với phiên giao dịch cùng thời điểm này hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 3.856 USD/ounce, giảm hơn 7 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Đáng chú ý, giá vàng có thời điểm tăng cao lên mức 3.892 USD/ounce, sau đó lại giảm mạnh ở mức 3.822 USD/ounce chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch do hoạt động chốt lời mạnh sau những đợt tăng giá gần đây đã đẩy giá vàng tương lai lên mức cao kỷ lục. Sự phục hồi của chỉ số USD và giá dầu thô giảm là những yếu tố "ngoài thị trường" tiêu cực hàng ngày đối với kim loại này.

Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ hai của tình trạng đóng cửa và chính quyền Trump đang nâng cao mức độ căng thẳng bằng cách đình chỉ khoản tài trợ cơ sở hạ tầng trị giá 18 tỷ USD và phát tín hiệu sẵn sàng sa thải hàng ngàn nhân viên Liên bang.

Báo cáo của Bloomberg cho biết: "Các động thái của chính quyền cho thấy sự cứng rắn hơn trong lập trường, điều này có thể yêu cầu một bên phải nhượng bộ nhiều hơn để đưa chính phủ liên bang trở lại hoạt động, và một số đảng viên Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại rằng chiến lược này có thể phản tác dụng".

Tuy nhiên, ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com cho biết, giá vàng vẫn có thể đạt 4.000 USD/ounce vào cuối năm. Mặc dù vậy cũng đi kèm với rủi ro.

Với giá vàng đã tăng hơn 40% trong năm nay và đang trên đà đạt mức tăng trưởng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979, ông Razaqzada cho biết đà tăng giá của vàng là không thể bỏ qua. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng vàng đang bị mua quá mức.

"Các tín hiệu mua quá mức đang nhấp nháy, nhưng bản thân diễn biến giá vẫn kiên quyết tăng giá. Do không có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng trên biểu đồ, có thể coi những chỉ báo này là sự xác nhận cho những gì chúng ta đã biết: xu hướng thực sự rất mạnh", ông Razaqzada nhận định.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 3/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn bất ngờ giảm sau nhiều ngày tăng mạnh.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 135,3 – 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 3/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn bất ngờ giảm sau nhiều ngày tăng mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 132 - 135 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 132 – 135 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.