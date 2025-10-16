Quảng Ngãi: Dấu ấn chuyển đổi số trong dịch vụ công và y tế điện tử

Chủ động thích ứng trong thời kỳ sáp nhập và tinh gọn bộ máy

Ông Nguyễn Nho Túy – Phó Giám đốc VNPT Quảng Ngãi cho biết: Sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, VNPT Quảng Ngãi đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh, cập nhật hệ thống quản trị, điều hành và chăm sóc khách hàng theo địa giới mới. Tuy nhiên, chính trong thử thách đó, đơn vị đã chủ động tái cơ cấu, tối ưu nguồn lực, giúp hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, phù hợp mô hình chính quyền tinh gọn.

VNPT luôn đồng hành cùng tỉnh Quảng Ngãi trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: T.H.

Việc triển khai chính quyền 2 cấp giúp rút ngắn thủ tục hành chính, tạo điều kiện để các dự án viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số được triển khai nhanh, rộng, đồng bộ hơn, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng mới và phát triển các dịch vụ số quy mô lớn.

Ông Nguyễn Nho Túy – Phó Giám đốc VNPT Quảng Ngãi. Ảnh: T.H.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, VNPT Quảng Ngãi ghi nhận tổng doanh thu hơn 385 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, doanh thu từ dịch vụ số doanh nghiệp đạt 41 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch năm, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu tái cấu trúc trên toàn quốc, kết quả này là minh chứng rõ nét cho sức bật, bản lĩnh và năng lực thích ứng nhanh của VNPT Quảng Ngãi trong thời kỳ mới.

VNPT Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, nơi còn nhiều hạn chế về kết nối. Trong năm 2025, đơn vị dự kiến phát triển thêm 60 trạm 4G và 32 trạm 5G, nâng tổng số lên 655 trạm 4G và 38 trạm 5G trên địa bàn.

VNPT Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng chính quyền và người dân trên con đường xây dựng tỉnh Quảng Ngãi số – hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Ảnh: T.H.

Cùng với đó, mạng cáp quang được mở rộng đến trung tâm thôn, bản, đưa Internet băng rộng XGSPON tốc độ 10Gbps đến các khu hành chính, khu đô thị, khu công nghiệp, đảm bảo hạ tầng sẵn sàng cho các dịch vụ số mới, từ học tập trực tuyến, làm việc từ xa đến các ứng dụng quản lý công thông minh.

Chính nhờ hạ tầng vững mạnh này, các ứng dụng chuyển đổi số của chính quyền, y tế, giáo dục có điều kiện phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.

Ông Nguyễn Nho Túy (bên trái) – Phó Giám đốc VNPT Quảng Ngãi ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số với đại diện lãnh đạo xã Trà Giang. Ảnh: T.H.

Theo ông Túy, trên nền tảng hạ tầng hiện đại, VNPT Quảng Ngãi đã có những bứt phá trong chuyển đổi số dịch vụ công đó là triển khai hàng loạt giải pháp số phục vụ chính quyền và người dân, góp phần hình thành chính quyền điện tử hiện đại, gần dân và minh bạch.

Các hệ thống tiêu biểu gồm: Quản lý văn bản và điều hành dùng chung, Hệ thống một cửa điện tử, Trục liên thông LGSP, Hệ thống báo cáo tỉnh, Phòng họp không giấy VNPT e-Cabinet, Ứng dụng công dân số, Hệ thống quản lý công chức – viên chức, và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh và cấp thị xã Đức Phổ cũ. Đặc biệt, dự án hồ sơ bệnh án điện tử do VNPT triển khai đã trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong hành trình chuyển đổi số của Quảng Ngãi.

Hồ sơ bệnh án điện tử – bước tiến lớn của y tế Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Nho Túy – Phó Giám đốc VNPT Quảng Ngãi cho biết: Với vai trò tư vấn, xây dựng và triển khai giải pháp tổng thể, VNPT Quảng Ngãi đã hoàn thành số hóa hồ sơ bệnh án tại 30 cơ sở y tế trên toàn tỉnh, đúng tiến độ Chính phủ đề ra là 30/9/2025.

Dự án này giúp thay đổi hoàn toàn quy trình quản lý và điều hành trong ngành y tế, đưa hoạt động khám chữa bệnh bước sang giai đoạn mới – y tế thông minh, không giấy tờ, liên thông dữ liệu toàn diện.

VNPT triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.H.

Nhờ hệ thống bệnh án điện tử, thông tin của người bệnh được lưu trữ, truy xuất tức thời giữa các cơ sở y tế, giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn, tiết kiệm thời gian cho người bệnh và giảm chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ. Đồng thời, dữ liệu y tế tập trung còn là nguồn dữ liệu quý giá phục vụ công tác dự báo, quản lý dịch tễ, điều hành y tế công cộng và hoạch định chính sách.

VNPT Quảng Ngãi không chỉ đóng vai trò cung cấp công nghệ mà còn đồng hành trực tiếp với Sở Y tế và từng cơ sở y tế, hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn đội ngũ y bác sĩ sử dụng hệ thống. Đây là minh chứng rõ ràng cho năng lực triển khai các dự án chuyển đổi số cấp tỉnh của VNPT, cũng như cam kết của doanh nghiệp trong việc đưa công nghệ phục vụ con người.



VNPT Quảng Ngãi tích cực tham gia hỗ trợ các đơn vị trong việc tổ chức bình dân học vụ số. Ảnh: T.H.

Ông Túy chia sẻ, khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động từ 1/7/2025, VNPT Quảng Ngãi đã chủ động phối hợp với chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, xã/phường, bố trí mỗi xã/phường 3 cán bộ kỹ thuật phụ trách hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin, hỗ trợ vận hành phần mềm, đảm bảo thông tin thông suốt.

Đồng thời, VNPT còn phối hợp tổ chức “bình dân học vụ số”, đào tạo tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Cách làm này giúp chuyển đổi số lan tỏa từ chính quyền đến người dân, thu hẹp khoảng cách số và hình thành thói quen tương tác trực tuyến trong đời sống hàng ngày.

VNPT Quảng Ngãi hỗ trợ VNPT Hà Tĩnh khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: T.H.

Nhìn lại 9 tháng đầu năm 2025, VNPT Quảng Ngãi không chỉ đạt tăng trưởng doanh thu ổn định mà còn để lại dấu ấn đậm nét trong công cuộc chuyển đổi số dịch vụ công và y tế điện tử. Từ việc hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử cho 30 cơ sở y tế, đến hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp, VNPT đã và đang khẳng định vai trò “người kiến tạo” của nền hành chính và y tế số Quảng Ngãi.

Với tầm nhìn dài hạn và tinh thần đổi mới không ngừng, VNPT Quảng Ngãi tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và người dân trên con đường xây dựng tỉnh Quảng Ngãi số – hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.

Với phương châm “Khách hàng là trung tâm”, VNPT Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2026 hoàn thiện phủ sóng 5G tại trung tâm hành chính, khu đô thị, khu công nghiệp, và đến năm 2027 cơ bản phủ 5G toàn tỉnh.



Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đầu tư hơn 200 trạm 4G, mở rộng mạng lưới đến vùng sâu, vùng xa, đồng thời phát triển các Kios dịch vụ công thông minh, ứng dụng GenAI hỗ trợ cán bộ công chức, tạo môi trường làm việc thông minh, hiệu quả hơn.