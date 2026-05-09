Quảng Ngãi: Tiến độ đo, chỉnh lý bản đồ địa chính, xây dựng dữ liệu đất đai quốc gia còn chậm trễ

Sáng 9/5, trao đổi với PV Etime/Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết, trên cơ sở báo cáo và xem xét kết quả thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc, đã có đánh giá và chỉ đạo cụ thể.

Kết quả thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa đạt và đúng chỉ đạo của cấp thẩm quyền Quảng Ngãi.

Theo Phó Chủ tịch UBND Quảng Ngãi, đến thời điểm này, một số đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các nội dung chưa hiệu quả, kết quả theo đúng chỉ đạo trước đó của cấp thẩm quyền tỉnh.

Lãnh đạo một số đơn vị, địa phương còn thụ động, chưa thực sự quan tâm và chưa thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh…

Vì vậy cùng với phê bình 10 địa phương chưa thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành và đơn vị.

Cụ thể đối với dự án triển khai thực hiện trên địa bàn 25 xã, phường phía Đông, do Sở NN&MT làm chủ đầu tư, yêu cầu sở này tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện, đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành dứt điểm hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán của dự án, trình cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt, để tổ chức đấu thầu thi công nhanh nhất.

Tuyệt đối không để khâu thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công ngoài thực địa; khẩn trương rà soát, kiểm tra việc tham mưu ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật có liên quan, không được để chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với dự án ở địa bàn 40 xã phía Tây, giao trách nhiệm cho Sở NN&MT có báo cáo đề xuất dứt điểm phương án giao chủ đầu tư dự án (theo các phương án Sở làm chủ đầu tư, hoặc UBND các xã, phường làm chủ đầu tư, hoặc chia tỷ lệ giữa Sở và các xã) để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khi UBND tỉnh có quyết định chính thức về giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án (40 xã phường phía Tây), Sở Tài chính phải chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí để thực hiện.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của địa phương, chủ động liên hệ Sở NN&MT để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể và kịp thời về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ….