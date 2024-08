SAMCO: Vay nợ tăng mạnh, trữ tiền bất ngờ “bốc hơi”, lợi nhuận lao dốc tới 49%

Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) đã có báo cáo tài chính hợp nhất soát xét kỳ tài chính từ 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024, ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 63 tỷ đồng, giảm 49%.

Báo cáo tài chính của Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn, tính đến ngày 30/6, SAMCO có tài sản ngắn hạn hơn 1.178 tỷ đồng, giảm 656 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chủ yếu giảm do trữ tiền giảm mạnh và khoản phải thu khác giảm. Tài sản dài hơn đạt hơn 2.717 tỷ đồng, giảm 71 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Tính đến ngày 30/6, SAMCO có tổng nguồn vốn đạt hơn 3.896 tỷ đồng. Mặc dù nợ phải trả của SAMCO biến động tăng không đáng kể, nhưng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng vọt 35% lên 1.324 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính đến ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của SAMCO giảm mạnh chỉ còn hơn 1.733 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với hồi đầu năm.



SAMCO có nhiều khoản nợ xấu khó đòi trên 3 năm. Ảnh: Chụp màn hình

Tại ngày 30/06/2024, SAMCO có các khoản phải thu ngắn hạn của các khách hàng hơn 416 tỷ đồng. Trong đó, có các khoản phải thu từ Công ty TNHH Vận Tải Kumho Samco Buslines hơn 76 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH vận tải Kumho Samco tại Hà Nội hơn 131 tỷ đồng; Công ty Xây Dựng Giao Thông Sài Gòn hơn 3 tỷ đồng; Công ty TNHH ô tô Isuzu Việt Nam hơn 823 triệu đồng; Công ty Cổ phần Xe khách Sài hơn 84 tỷ đồng; Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam hơn 8 triệu đồng; Công ty TNHH Dịch vụ Ôtô Sài Gòn Toyota Tsusho hơn 2 triệu đồng.

Tại ngày 30/06/2024, số dư các khoản lợi nhuận, cổ tức được chia của SAMCO là hơn 94 tỷ đồng, so với hồi đầu năm hơn 382 tỷ đồng. Trong đó, giảm mạnh nhất là khoản phải thu là lợi nhuận, cổ tức được chia từ Công ty TNHH Ô tô Isuzu Việt Nam, Công ty tNHH Ô tô Toyotsu Samco, và Công ty CP Tân Cảng - Phú Hữu.



Nguồn: Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất soát xét 2024 của SAMCO



Ngoài ra, SAMCO có các khoản nợ khấu trên 3 năm lên tới hơn 50 tỷ đồng và phải trích lập dự phòng lên tới hơn 50 tỷ đồng bao gồm các khoản nợ xấu từ Công ty CP bến xe miền Tây là 2,6 triệu đồng; Công ty Xây dựng giao thông Sài Gòn 3,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Mercedes Benz Viet Nam là 8,7 triệu đồng; Công ty TNHH Quốc Đạt là 5,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và DV Phương Hoàng là 3,1 tỷ đồng; Ban QLĐTXD công trình quận Bình Thạnh là 5,8 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Công nghiệp là 1,9 tỷ đồng; Ban QLĐTXD Công trình huyện Hóc Môn là 1,4 tỷ dồng. Công ty CP Tổng hợp Thế Giới Xanh là hơn 16 tỷ đồng; Công ty TNHH Thành phố công nghiệp mới Nhơn Trạch là hơn 79 triệu đồng; Các khách hàng khác hơn 4 tỷ đồng; Công ty Xây Dựng giao thông Sài Gòn là 2,8 tỷ đồng...