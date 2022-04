Sản lượng cà phê được dự báo giảm, có chặn nổi đà đi xuống của giá cà phê?

Giá cà phê hôm nay 8/4 tiếp tục xuống giá, sức ép nguồn cung Robusta tăng lên, dòng vốn đầu cơ cũng biến động khó lường...

Giá cà phê trên hai sàn sụt giảm trước áp lực của việc nâng lãi suất cơ bản USD nhằm ngăn chặn lạm phát vượt mức, trong khi giá vàng và giá dầu thô bật tăng trở lại đã thu hút dòng vốn đầu cơ dịch chuyển thị trường để thu lợi trong ngắn hạn.

Cập nhật: 08/04/2022 lúc 09:30:01

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/4, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe - London tiếp tục giảm, kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 29 USD (1,39%), giao dịch tại 2.064 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 24 USD (1,15%) giao dịch tại 2.066 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình khá.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US - New York cũng quay đầu giảm, kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 1,55 Cent (0,68%), giao dịch tại 226,05 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 1,55 Cent (0,68%), giao dịch tại 226,05 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng rất mạnh.

Đồng USD mạnh lên sau khi có Biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed đã gây sức ép đối với cả hai mặt hàng cà phê. Việc các nhà hoạch định chính sách mạnh tay hơn trong việc cắt giảm nguồn cung tiền và tăng lãi suất sẽ làm hạn chế tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, và tầm ảnh hưởng của những thay đổi này có thể vươn rộng ra ngoài biên giới nước Mỹ. Vì thế, sức mua trên thị trường cà phê sụt giảm do sức ép đến từ đồng bạc xanh, và triển vọng tiêu thụ bị sụt giảm.

Báo cáo của ICO sẽ mang lại nhiều tác động tiêu cực lên giá cà phê Robusta hơn giá Arabica.

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021/22 dự kiến đạt tổng cộng 167,17 triệu bao, giảm 2,1% so với niên vụ 2020/21 (170,83 triệu bao). Riêng sản lượng cà phê Arabica 93,970 triệu bao vào năm 2021/22, tương đương với mức giảm 7,1% so với kỳ trước. Mặt khác, sản lượng Robusta dự kiến tăng 5,1%, đạt tổng cộng 73 triệu bao.

Cũng theo ICO, tiêu thụ cà phê toàn cầu năm 2021/22, sẽ đạt 170,298 triệu bao, do đó thị trường cà phê toàn cầu sẽ thâm hụt cung cầu khoảng 3,128 triệu bao trong niên vụ 2021/22, trái ngược với mức thặng dư 5,965 triệu bao vào năm 2020/21.

Sự sụt giảm này xuất phát từ nhà sản xuất số một thế giới Brazil, đã thu hoạch một vụ mùa nhỏ hơn. Tuy nhiên, cán cân thị trường có thể thay đổi mạnh do kinh tế thế giới tiềm ẩn suy thoái, chi phí sản xuất tăng, nhập khẩu giảm do các vấn đề căng thẳng chính trị ở khu vực biển đen.

Với những tin tức hiện nay, giá Arabica sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn giá Robusta, bởi đây là loại cà phê được ưa chuộng hơn, trong khi sản lượng bị sụt giảm.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 3/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 170 nghìn tấn, trị giá 394 triệu USD, tăng 22% về lượng và tăng 22,6% về trị giá so với tháng 2/2022, so với tháng 3/2021 tăng 0,2% về lượng và tăng 26,2% về trị giá.

Tính chung quý I/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 541 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 1,22 tỷ USD, tăng 19,4% về lượng và tăng 50,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tháng 3/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 2.318 USD/tấn, tăng 0,5% so với tháng 2/2022 và tăng 26% so với tháng 3/2021. Tính chung quý I/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 2.250 USD/tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: giacaphe

Giá cà phê trong nước hôm nay (8/4) tiếp tục đi xuống với mức giảm là 200 đồng/kg. Hiện tại, giá thu mua tại các tỉnh trọng điểm đang dao động trong khoảng 40.200 - 40.800 đồng/kg.

Theo khảo sát trên trang giacaphe.com vào lúc 9h, giá cà phê hôm nay giảm 200 đồng/kg ngày thứ ba liên tiếp. Hiện tại, mức giá thấp nhất là 40.200 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đó là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với chung mức 40.700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk cũng được điều chỉnh giảm về mức 40.800 đồng/kg trong hôm nay. Có thể thấy, các địa phương đều đang ghi nhận giá thu mua dưới ngưỡng 41.000 đồng/kg.