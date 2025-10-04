Doanh nghiệp

Sau sáp nhập, tỉnh Cà Mau mới đề xuất giữ nguyên 2 công ty xổ số kiến thiết nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Hoàng Hạnh
04/10/2025 14:50 GMT +7
Tỉnh Cà Mau đề xuất với các cơ quan Trung ương giữ nguyên 2 công ty xổ số kiến thiết gồm: Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV XSKT Cà Mau.

Ngày 4/10, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã gửi báo cáo đến Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Bộ Nội vụ về phương án dự kiến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, tỉnh Cà Mau mới đề xuất giữ nguyên Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV XSKT Cà Mau.

Công ty TNHH MTV XSKT Cà Mau nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.319 tỷ đồng vào năm 2024. Ảnh: An An

Đây là 2 đơn vị mỗi năm đóng góp vào ngân sách tỉnh hàng nghìn tỷ đồng. Cụ thể, năm 2024, thuế và các khoản mà Công ty TNHH MTV XSKT Cà Mau nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.319 tỷ đồng, cùng hàng tỷ đồng mà đơn vị này chi cho công tác an sinh xã hội.

Riêng Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu đạt tổng doanh thu năm 2024 hơn 5.980 tỷ đồng; năm 2025 phấn đấu đạt 6.771 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.270 tỷ đồng...

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau có tờ trình gửi UBND tỉnh này về dự thảo phương án dự kiến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn.

Trong đó, dự kiến sắp xếp hợp nhất 2 công ty xổ số kiến thiết nói trên. Song, Thường trực UBND tỉnh sau đó đã đưa ra đề xuất giữ nguyên hiện trạng khi trình các cơ quan chức năng Trung ương.

Địa phương này cho rằng, phương án này là phù hợp nhất với tình hình thực tế; đồng thời cũng thể hiện sự thận trọng khi chờ ý kiến chính thức từ phía Bộ Tài chính trước khi triển khai bước tiếp theo.

