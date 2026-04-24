SSI, Chứng khoán Rồng Việt, TPS nói gì về công ty chứng khoán được ngân hàng hậu thuẫn?

Cùng không "dựa bóng" ngân hàng, SSI và Chứng khoán Rồng Việt nói gì?

Tại ĐHĐCĐ năm nay, cổ đông SSI đặt câu hỏi về việc huy động vốn của SSI có khác gì so với các công ty chứng khoán có ngân hàng mẹ?.

Trả lời câu hỏi, bà Nguyễn Vũ Thùy Hương, Giám đốc Khối cao cấp phụ trách Khối Đầu tư và Khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính khẳng định: Việc SSI không phải là công ty con của một ngân hàng đẫ là một lợi thế. Bởi rõ ràng, cổ đông có thể nhận thấy, nếu là công ty con của ngân hàng thì chỉ có lợi thế đối với chính ngân hàng mẹ.

Còn đối với SSI, SSI có quan hệ với tất cả các ngân hàng trên thị trường và các ngân hàng ở trong khu vực. SSI là khách hàng Diamond của tất cả các ngân hàng và bằng chứng rằng là đối với hạn mức tín dụng của các ngân hàng dành cho SSI tổng cộng hiện nay là 110.000 tỷ chưa bao gồm phần vốn của đối tác nước ngoài.

Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương, Giám đốc Khối cao cấp phụ trách Khối Đầu tư và Khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính trả lời.

Trong quý IV/2025, SSI đã chốt deal vay nước ngoài lớn nhất thị trường tính đến thời điểm đó. Và hiện nay, cổ đông có thể nhìn thấy rằng là tổng tài sản của SSI bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay lớn nhất thị trường là 94.000 tỷ. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cái giá trị tổng tài sản này trong năm 2026. Thế nên, tôi khẳng định rằng đó là lợi thế chứ không phải là bất lợi của SSI", bà Hương khẳng định.

Việc có ngân hàng mẹ "hẫu thuận" cũng được đề cập đến tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay của Chứng khoán Tiên Phong (TPS) - Thành viên trong hệ sinh thái ngân hàng TPBank.

Chia sẻ tại đại hội, bà Phạm Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết việc TPS trở thành thành viên trong hệ sinh thái TPBank không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu sở hữu, mà còn mở ra những điều kiện mới cho hoạt động kinh doanh.

Theo bà Trang, việc có ngân hàng mẹ hậu thuẫn giúp TPS tiếp cận nguồn tài chính ổn định với chi phí phù hợp hơn, từ đó triển khai hiệu quả các mảng hoạt động cốt lõi của công ty chứng khoán. Bên cạnh đó, TPS có cơ hội tiếp cận tệp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong hệ sinh thái TPBank, cũng như từng bước nâng cao các chuẩn mực về quản trị và quản trị rủi ro theo thông lệ của ngân hàng.

Ban lãnh đạo TPS cho rằng mô hình công ty chứng khoán có ngân hàng đứng sau là lợi thế quan trọng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, khi nhiều công ty chứng khoán phải đối mặt với bài toán chi phí vốn, quản trị rủi ro và mở rộng quy mô hoạt động.

Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Rồng Việt.

Trong khi đó, ở thái cực khác, ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, Chứng khoán Rồng Việt là một công ty độc lập, không thuộc hệ sinh thái của bất kỳ ngân hàng nào và việc này khiến công ty gặp khó khăn trong việc có nguồn vốn đủ mạnh và chủ động để đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ (margin).

Thực tế, trong năm qua, mảng margin của Chứng khoán Rồng Việt chỉ tăng trưởng hơn 40%. Con số này chậm hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn thị trường, xấp xỉ 60%. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ margin của toàn ngành chứng khoán vượt mốc 400.000 tỷ đồng, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Nếu cộng thêm giá trị ứng trước tiền bán, quy mô cho vay toàn thị trường đạt khoảng 410.000 tỷ đồng.

Theo định hướng, công ty luôn duy trì chính sách cân bằng, đảm bảo an toàn thanh khoản và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động cho vay. Mục tiêu là đưa cho vay margin thành mảng đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, nhưng phải không phát sinh rủi ro nợ xấu.

Tuy nhiên, ông Tuấn nhận định việc chủ động và ổn định nguồn vốn rất quan trọng vì hoạt động cho vay hiện nay đang ghi nhận mức độ cạnh tranh rất lớn. Trong khi đó, VDSC gặp bất lợi do chi phí vốn không thấp.

"Muốn tăng trưởng mạnh mảng cho vay, công ty phải cho các nhóm nhà đầu tư lớn vay để thực hiện các thương vụ (deal) lớn, từ đó mới có thể duy trì dư nợ ổn định. Tuy nhiên, đặc thù của cho vay theo deal là lãi suất thấp. Do đó, họ sẽ cân bằng giữa việc sử dụng vốn hiệu quả nhất và việc đảm bảo tăng trưởng dư nợ", ông Tuấn phân tích.

Đồng thời, lãnh đạo VDSC thông tin, hiện tại, công ty đang giao dịch với nhiều ngân hàng như BIDV, VietinBank, Vietcombank, các ngân hàng cổ phần và ngân hàng nước ngoài để có hạn mức tín dụng. Nguồn tài chính này chủ yếu phục vụ cho vay ký quỹ, ứng trước và một phần cho hoạt động kinh doanh vốn.

Dù vậy, ông Tuấn thừa nhận không dễ dàng thu xếp vốn từ các đối tác do quy mô của VDSC chỉ ở mức tầm trung. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, công ty vẫn tăng vốn chủ sở hữu từ khoảng 1.000 tỷ lên gần 3.000 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo đang nỗ lực làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để có thêm các cổ đông chiến lược nhằm tiếp tục tăng cường năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh.

Thị trường sắp đón thương vụ M&A mới

Tại ĐHĐCĐ PGBank, HĐQT nhà băng này đã trình đại hội thống nhất về mặt chủ trương và thông qua các phương án, giao dịch PGBank thực hiện góp vốn, mua cổ phần hoặc thành lập, mua lại công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ.

Tờ trình nêu rõ, mục tiêu mà ngân hàng hướng đến là công ty chứng khoán được cấp phép để thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán như Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán.

Đây cũng là một trong những chủ trương được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025 nhằm thực hiện hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực mới.

Chia sẻ tại đại hội Chủ tịch HĐQT Cao Thị Thuý Nga cho biết, ngân hàng này vẫn tiếp tục nghiên cứu, rà soát các công ty thuộc lĩnh vực bảo hiểm, công ty quỹ, công ty chứng khoán.

Theo quan điểm của Hội đồng quản trị, chiến lược là sẽ thành một hệ sinh thái, tăng trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng, nhưng PGBank là ngân hàng nhỏ và các bước đi về quản trị phải được nâng cao. Khi có một công ty con thì năng lực quản trị của Hội đồng quản trị phải đảm bảo đáp ứng được.

"Mục tiêu năm nay chúng tôi sẽ chú trọng vào công ty chứng khoán. Bởi thị trường chứng khoán vừa được nâng hạng, các quỹ ngoại tiếp tục đổ vào, đây sẽ là "mảnh đất" để các công ty chứng khoán có nhiều kết quả tốt", bà Nga nói và cho biết đây là một mảng đầu tư có nhiều hứa hẹn mang lại lợi nhuận tốt, vì vậy PGBank quyết định trình trực tiếp là năm nay sẽ lựa chọn một công ty chứng khoán.

Về mục tiêu có hay chưa? Bà Nga cập nhật rằng PGBank đang rà soát một số công ty có mức độ vừa phải, phù hợp với "túi tiền" của mình và sẽ báo cáo cổ đông trong thời điểm gần nhất.