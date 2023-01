Thị trường đầy khó khăn, xuất khẩu chè vẫn tăng trưởng 2 con số

Trong năm 2022, xuất khẩu chè ước đạt 146 nghìn tấn, trị giá 237 triệu USD, tăng 15,3% về lượng và tăng 10,7% về trị giá so với năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, ước tính, xuất khẩu chè trong quý IV/2022 đạt 54,1 nghìn tấn, trị giá 79 triệu USD, tăng 53,6% về lượng và tăng 30,3% về trị giá so với quý IV/2021. Giá chè xuất khẩu bình quân trong quý IV/2022 ước đạt 1.460 USD/tấn, giảm 15,1% với cùng kỳ năm 2021.

Trong năm 2022, xuất khẩu chè ước đạt 146 nghìn tấn, trị giá 237 triệu USD, tăng 15,3% về lượng và tăng 10,7% về trị giá so với năm 2021. Giá chè xuất khẩu bình quân trong năm 2022 ước đạt 1.620 USD/tấn, giảm 4% so với năm 2021.

Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa kinh tế, địa chính trị, xung đột quân sự... sẽ tác động đến thị trường hàng hóa trong nước, đẩy chi phí vận chuyển tăng mạnh. Tuy nhiên, ngành chè vẫn đạt được kết quả tích cực trong năm 2022. Với kết quả được trong năm 2022, triển vọng xuất khẩu trong năm 2023 sẽ khả quan hơn, khi tình hình kinh tế thế giới được cải thiện, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng tại các thị trường xuất khẩu chính.

Chè xanh là chủng loại xuất khẩu chính trong 11 tháng năm 2022, đạt 55,2 nghìn tấn, trị giá 104 triệu USD, tăng 12,2% về lượng và tăng 9,1% trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè xanh xuất khẩu bình quân đạt 1.884,2 USD/tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp theo là chủng loại chè đen xuất khẩu đạt 49,4 nghìn tấn, trị giá 70,7 triệu USD, giảm 7,7% về lượng và giảm 6,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè đen xuất khẩu bình quân đạt 1.432,7 USD/ tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, chủng loại chè ô long xuất khẩu trong 11 tháng năm 2022 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, đạt 600 tấn, trị giá 1,7 triệu USD, tăng 75,2% về lượng và tăng 155,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè ô long xuất khẩu đạt 3.106,7 USD/tấn, tăng 45,8% so với cùng kỳ.

Trong 10 tháng năm 2022, các thị trường nhập khẩu chè chính trên thế giới như Pakistan, thị trường Đài Loan, Nhật Bản có xu hướng giảm, trong khi đó thị trường Hoa Kỳ và Anh tăng cả về lượng và trị giá. Trong đó, Pakistan là thị trường nhập khẩu chè lớn nhất trên thế giới.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội chè Pakistan, nhập khẩu chè của nước này trong 10 tháng năm 2022 đạt 189 nghìn tấn, trị giá 493,2 triệu USD, giảm 6,9% về lượng, nhưng tăng 9,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021; Giá chè nhập khẩu bình quân đạt 2.610 USD/tấn, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tỷ trọng nhập khẩu chè từ Việt Nam chiếm 2% tổng lượng chè nhập khẩu, giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ, theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, nhập khẩu chè của nước này trong 10 tháng năm 2022 đạt 105 nghìn tấn, trị giá 439 triệu USD, tăng 11,1% về lượng và tăng 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Hoa Kỳ nhập khẩu chè từ Việt Nam trong 10 tháng năm 2022 chiếm 5,2% tổng lượng chè nhập khẩu, tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, theo số liệu thống kê từ ITC, nhập khẩu chè của Anh trong 10 tháng năm 2022 đạt 99,7 nghìn tấn, trị giá 298,2 triệu USD, tăng 12,7% về lượng và tăng 20,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021; giá chè nhập khẩu bình quân đạt 2.989,5 USD/tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021. Anh nhập khẩu chè từ Việt Nam trong 10 tháng năm 2022 chiếm 0,3% tổng lượng chè nhập khẩu, giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), trong 10 tháng năm 2022, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) nhập khẩu chè đạt 25,3 nghìn tấn, trị giá 71,6 triệu USD, giảm 10,2% về lượng và giảm 4,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021; tiếp theo là thị trường Nhật Bản đạt 21,78 nghìn tấn, trị giá 137,6 triệu USD, giảm 5,7% về lượng và giảm 1,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.