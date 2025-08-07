Thứ trưởng Bộ Tài chính nói gì về đề xuất mới nhất - nâng giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập?

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 7/8, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết khi xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), các chuyên gia và cán bộ chuyên môn đưa ra nhiều phương án khác nhau để xác định mức giảm trừ gia cảnh, trong đó có cách tính theo khu vực, vùng miền.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời báo chí tại họp báo thường kỳ tháng 7 (Ảnh: Chinhphu.vn).

Thực tế, tại dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật vào tháng 3, Bộ Tài chính từng đặt ra việc xác định mức giảm trừ gia cảnh căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó mức lương tối thiểu vùng là một căn cứ tham chiếu để xác định mức giảm trừ gia cảnh.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, Bộ Tài chính đánh giá phương án mức giảm trừ gia cảnh phân chia theo vùng có hạn chế và rất khó trong quá trình vận hành. Bởi, ngay trong một tỉnh thành, mỗi khu vực lại có chi phí sinh hoạt và đòi hỏi về mức giảm trừ gia cảnh rất khác biệt.

"Ngay tại TP HCM hay Hà Nội, phường vùng lõi có chi phí sinh hoạt rất cao nhưng ra tới các xã nông thôn thì chi phí sinh hoạt lại khác", ông Chi dẫn ví dụ.

Do đó, tại dự thảo gần nhất, Bộ Tài chính lựa chọn lấy ý kiến rộng rãi về mức giảm trừ gia cảnh nhưng không tính tới yếu tố vùng miền. Cụ thể, Bộ này đưa ra 2 phương án, gồm căn cứ theo CPI như hiện hành và theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người.

"Bộ Tài chính nhận về các ý kiến tham gia và thấy đa số đồng tình phương án 2, theo thu nhập bình quân đầu người", ông Chi nói, thêm rằng cơ quan này sẽ hoàn chỉnh dự thảo và có phương án báo cáo Chính phủ, Quốc hội.