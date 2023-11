Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 24,45%

HĐQT CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) vừa ra Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

Theo đó, Công ty phê duyệt chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 24,45% vốn điều lệ (1 cổ phiếu nhận về 2.445 đồng). Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại của Công ty.



Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức là ngày 5/12 tới đây. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 28/12.

Với hơn 124,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến SBH sẽ phải chi khoảng 303,7 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Trong quý III/2023, SBH ghi nhận tổng doanh thu đạt 351,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 219,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,5% và 6,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Công ty giải trình do sản lượng kỳ này giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 so với năm trước tăng 106,8% do thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động sản xuất điện năm 2022 là 5%, còn năm 2023 là 10%. Từ đó dẫn đến lợi nhuận sau thuế sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 578,7 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 280,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 21,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiêu SBH đứng ở tham chiếu với 55.300 đồng/cp.