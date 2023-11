Ngôi sao Gia Định chậm thanh toán hơn 213 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Ngôi sao Gia Định mới đây công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán hơn 213 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu của mã GDSCH2123001.

Cụ thể, theo kế hoạch, tới ngày 10/11/2023, Đầu tư Ngôi sao Gia Định phải thanh toán hơn 213,6 tỷ đồng tiền gốc, lãi trái phiếu (trong đó, 200 tỷ đồng tiền gốc và 13,6 tỷ đồng tiền lãi) cho trái chủ.

Tuy nhiên, Đầu tư Ngôi sao Gia Định giải trình do diễn biến không thuận lợi của thị trường tài chính, bất động sản làm ảnh hưởng tới nguồn thu, dẫn đến doanh nghiệp này không thu xếp kịp nguồn để thanh toán đầy đủ cho trái chủ đúng hạn so với kế hoạch.

Về kế hoạch thanh toán dự kiến, Đầu tư Ngôi sao Gia Định cho biết đang lên kế hoạch lấy ý kiến các trái chủ về việc gia hạn thời gian thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Tại Báo cáo tài chính bán niên công bố ngày 25/8/2023, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Ngôi sao Gia Định ở mức 194,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 1.153,5 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng thời điểm năm 2022. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 987,6 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư Ngôi sao Gia Định báo lãi sau thuế 2,7 tỷ đồng, tăng 125% so với năm trước.

Tuy nhiên, thống kê Cbonds.hnx ngày 15/11, Đầu tư Ngôi sao Gia Định chỉ còn 400 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã GDSCH2123001. Mã trái phiếu này phát hành ngày 10/5/2021 với kỳ hạn 3 năm (đáo hạn ngày 10/5/2024), lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô với lãi suất phát hành là 11%/năm.

Dữ liệu cho thấy, vào tháng 4/2022 Giám đốc cũng là người đại diện pháp luật của Đầu tư Ngôi sao Gia Định là ông Trần Quốc Dũng (29/09/1973). Và ông Dũng được trình bày trong tài liệu phát hành trái phiếu của Hưng Thịnh Land năm 2020 là Phó Tổng giám đốc.