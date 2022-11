Trung Quốc ồ ạt mua, giá hạt tiêu nội triển vọng tươi sáng được bao lâu?

Giá tiêu hôm nay 25/11 tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng tới 500 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước đã lấy lại mốc 62.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu nội địa tăng nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng vọt...

Tăng 500 đồng/kg, giá tiêu lấy lại mốc 62.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay (25/11) tăng trở lại sau nhiều ngày đi ngang. Theo khảo sát, giá tiêu tăng 500 đồng/kg so với hôm qua, hiện lên khoảng 58.500 - 61.500 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 500 đồng/kg, lần lượt lên mức 58.500 đồng/kg và 59.000 đồng/kg. Sau khi tăng 500 đồng/kg, giá thu mua tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông hiện ở cùng mốc 60.000 đồng/kg. Tương tự, Bình Phước cũng điều chỉnh tăng 500 đồng/kg lên mức 61.000 đồng/kg. Riêng Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn giữ nguyên mức giá 61.500 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất ở thời điểm hiện tại.

Hôm 23/11, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 0,11% chốt tại 3.786 USD/tấn; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ nguyên mức 2.625 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ vững mức 5.100 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok tăng lên 5.963 USD/tấn sau khi thêm 0,1%; giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen giao dịch ở 3.150 - 3.250 USD/tấn với loại 500 g/l và 550g/l, tăng 50 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 4.600 USD/tấn, cũng tăng 50 USD/tấn so với phiên trước. Từ đầu tuần, IPC liên tục điều chỉnh giá tiêu Indonesia lên xuống thất thường.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu tiêu Việt Nam trong 10,5 tháng đầu năm đạt 199.667 tấn, giảm 16,10% về lượng nhưng lại tăng 4,30% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 3.785 USD/tấn, giảm 4,68% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 10/2022.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), trong 17 ngày đầu tháng 11/2022, Việt Nam đã xuất khẩu 9.164 tấn hạt tiêu, kim ngạch xuất khẩu đạt 32,6 triệu USD. Ở chiều ngược lại, nước ta nhập khẩu 2.498 tấn hồ tiêu các loại, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 9,1 triệu USD.

Xuất khẩu tiêu trong tháng 10/2022 đạt 17.596 tấn tiêu các loại, tăng 3.732 tấn, tức tăng 26,92 % so với tháng trước và tăng 938 tấn, tức tăng 5,63% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể thấy, tình hình xuất khẩu tiêu của nước ta có chiều hướng tích cực, nhất là thị trường Trung Quốc.

Các doanh nghiệp nhập khẩu chủ yếu: Trân Châu, Gia vị Việt Nam và Olam Việt Nam. Brazil và Indonesia là 2 quốc gia xuất khẩu hạt tiêu chủ yếu sang Việt Nam, đạt 2.350 tấn, chiếm 94,1%.

Trong hơn nửa đầu tháng 11/2022, giá hạt tiêu thế giới phục hồi tại các nước xuất khẩu Việt Nam, Brazil, nhưng vẫn giảm tại Indonesia.

Tại Brazil, ngày 18/11/2022, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 100 USD/tấn so với ngày 28/10/2022, lên mức 2.575 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 18/11/2022, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu cùng tăng 150 USD/tấn so với ngày 28/10/2022, lên mức 3.100 USD/tấn và 3.200 USD/tấn; Giá hạt tiêu trắng ổn định so với ngày 28/10/2022, ở mức 4.550 USD/tấn .

Tại cảng Kuching của Malaysia, ngày 18/11/2022, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định so với ngày 28/10/2022, ở mức 5.100 USD/tấn và 7.300 USD/tấn.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 18/11/2022, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu giảm lần lượt 35 USD/ tấn và 57 USD/tấn so với ngày 28/10/2022, xuống còn 3.642 USD/tấn và 5.895 USD/tấn.

Giá hạt tiêu thế giới có xu hướng phục hồi do nhu cầu dịp cuối năm tăng và nguồn cung hạn chế. Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Xúc tiến Hạt tiêu Kampot (KPPA), xuất khẩu hạt tiêu Kampot của Campuchia trong quý III/2022 đạt 57 tấn, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, dự báo sản lượng vụ mùa mới ở Tây Nguyên và vùng Đông Nam bộ Việt Nam tiếp tục giảm hơn 10% so với vụ trước. Nguyên nhân là do nhiều hộ nông dân cắt giảm diện tích hạt tiêu hoặc xen canh với cây trồng khác, nhất là cây sầu riêng đang có mức giá hấp dẫn. Cùng với đó, thị trường kỳ vọng Trung Quốc và các thị trường truyền thống sớm tăng mua trở lại cho nhu cầu tiêu thụ mùa Đông và năm mới 2023 sẽ hỗ trợ giá.

Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh mua hạt tiêu để bù đắp cho lượng hàng bị thiếu hụt trong suốt thời gian thực hiện chính sách “Zezo Covid” kéo dài.

Giá hạt tiêu nội địa tăng nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tháng 10/2022, Trung Quốc mua gần 4.000 tấn hạt tiêu từ Việt Nam. Dự kiến Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh mua hạt tiêu để bù đắp cho lượng hàng bị thiếu hụt trong suốt thời gian thực hiện chính sách “Zezo Covid” kéo dài. Điều này sẽ tác động tích cực lên giá hạt tiêu.

Ngày 18/11/2022, giá hạt tiêu đen tăng 2.000 – 2.500 đồng/kg so với ngày 28/10/2022, lên mức thấp nhất 58.000 đồng/kg tại tỉnh Gia Lai; mức cao nhất 61.500 đồng/kg tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giá hạt tiêu trắng ở mức 105.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với cuối tháng 10/2022, nhưng vẫn thấp hơn so với mức giá 127.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tháng 10/2022 đạt 17,6 nghìn tấn, trị giá 66,6 triệu USD, tăng 26,9% về lượng và tăng 17,2% về trị giá so với tháng 9/2022, so với tháng 10/2021 tăng 5% về lượng, nhưng giảm 8,2% về trị giá. Tính chung 10 tháng năm 2022, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt trên 192 nghìn tấn, trị giá 836,94 triệu USD, giảm 16,3% về lượng, nhưng tăng 5,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 10/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.785 USD/ tấn – mức thấp nhất kể từ tháng 8/2021, giảm 7,7% so với tháng 9/2022 và giảm 12,6% so với tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 4.357 USD/ tấn, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu thị trường Tháng 10/2022 so với tháng 10/2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang nhiều thị trường chính giảm, gồm: Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Ấn Độ, Đức, Hà Lan, Phi-líp-pin, Hàn Quốc, Anh. Ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu sang Hoa Kỳ, Nga, Thái Lan tăng. 10 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết thị trường chính giảm, ngoại trừ Ấn Độ, Philippines, Hàn Quốc và Nga.

Trước đó, Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam nhận định: Xuất khẩu tiêu được dự báo vẫn nhiều khó khăn trong bối cảnh giá tiêu thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm do nhu cầu giảm ở nhiều quốc gia, đặc biệt là nhu cầu từ Trung Quốc và đồng USD neo cao đang kìm hãm xuất khẩu các nước.

Thương lái Trung Quốc và các nhà xuất khẩu tiêu lớn ở Việt Nam đang trong trạng thái chờ đợi. Thời điểm hiện tại, giá tiêu của Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khi mà các nhà nhập khẩu châu Âu và Mỹ đã ký hợp đồng đến cuối năm nay.

Cũng theo lãnh đạo VPA, các dự báo đều chỉ ra, nhu cầu tiêu sẽ giảm mạnh vào quý đầu tiên của năm 2023 với mùa Đông đặc biệt khó khăn ở khu vực châu Âu, do cuộc khủng hoảng năng lượng. Thời điểm này trùng với hàng vụ mới của Việt Nam ra thị trường, do đó bức tranh không mấy sôi động.

Các chuyên gia kỳ vọng Trung Quốc và các thị trường truyền thống tăng mua trở lại cho nhu cầu tiêu thụ mùa Đông và năm mới 2023 sắp tới sẽ hỗ trợ giá tăng lên nữa. Trong khi đó sản lượng vụ mùa mới ở Tây Nguyên và vùng Đông Nam bộ đang có nhiều nhận định khác nhau. Một số vùng giảm, do nhiều nông hộ tiến hành mạnh tay cắt giảm diện tích tiêu hoặc xen canh với nhiều cây trồng khác, nhất là cây sầu riêng đang có mức giá hấp dẫn. Còn một số vùng tăng do cơ cấu lại từ những năm trước, đẩy mạnh canh tác hữu cơ.

Tuy nhiên nhìn chung sản lượng không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Trong bối cảnh xuất khẩu khó khăn, lượng hàng tồn cao, dòng tiền bị thắt chặt khiến thị trường khó có sự thay đổi lớn như kỳ vọng.