UOB: Đồng VND mất giá mạnh thứ 2 châu Á, NHNN còn rất ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ

Tăng trưởng quý III/2025 cao nhất kể từ quý III/2022

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Việt Nam trong quý III/2025 tăng mạnh 8,23% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi hoạt động xuất khẩu và sản xuất mạnh mẽ, bất chấp các chính sách thuế quan từ Mỹ.

Đây là sự nối tiếp đà tăng trưởng 8,19% trong quý II/2025 (đã được điều chỉnh tăng từ mức ước tính ban đầu là 7,96%), vượt xa dự báo của Bloomberg là 7,2% và mức dự báo 7,6% của chúng tôi. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,85% so với cùng kỳ.

Thành tích vượt trội của Việt Nam trong giai đoạn tháng 1–9/2025 chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu sang Mỹ tăng tới 27,7%, bất chấp bối cảnh bị áp thuế. Sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận mức tăng đồng đều, đạt 10,8% trong 9 tháng đầu năm, cao hơn mức tăng 9,4% cùng kỳ năm 2024.

Theo các chuyên gia Ngân hàng UOB (Singapore), kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 đến nay vượt kỳ vọng, bất chấp các rủi ro từ chính sách thuế của Mỹ. Với mức tăng trưởng 7,85% trong 3 quý đầu năm, triển vọng cả năm vẫn tích cực. Tuy nhiên, do nền so sánh cao trong quý IV/2024, quý cuối năm được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng thương mại và thuế quan.

Do đó, nhóm chuyên gia giữ nguyên dự báo tăng trưởng quý IV/2025 ở mức 7,2%, đồng thời điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cả năm lên 7,7% từ mức 7,5% trước đó. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng chính thức 8,3–8,5%, quý IV/2025 sẽ cần đạt mức tăng trưởng rất cao, từ 9,7–10,5%.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) chia sẻ “ Triển vọng đến cuối năm 2025 vẫn tích cực nhờ vào kết quả hoạt động mạnh mẽ trong ba quý đầu năm, đặc biệt là ở lĩnh vực xuất khẩu. Hiện tại, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với mức dự báo hơn 7%, vượt qua Indonesia (5%), Malaysia (4.6–5.3%), Singapore (3.52%) và Thái Lan (2–3%). Ngành sản xuất là yếu tố tạo sự khác biệt và là động lực chính, mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với các ngành dựa vào tài nguyên như nông nghiệp hay khai khoáng, qua đó củng cố vị thế vững chắc của Việt Nam trong khu vực.”



“Về dài hạn, Việt Nam đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người từ hơn 4.000 USD hiện nay lên 8.500 USD vào năm 2030. Với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 7% mỗi năm, mục tiêu này hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, việc phát triển hạ tầng đồng bộ và mạnh mẽ là yếu tố then chốt để tận dụng hiệu quả các cơ hội và ứng phó kịp thời với những thách thức phát sinh.”

Triển vọng – Tác động từ thuế Mỹ sẽ đến muộn?



Về mặt thuế quan, một điểm tích cực là vào ngày 2/7, Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ, cùng với mức thuế 40% áp dụng cho hàng hóa trung chuyển.

Mặc dù đáng kể, mức thuế này vẫn thấp hơn nhiều so với mức thuế 46% được công bố ban đầu vào ngày 2/4 (Ngày Giải phóng), được gọi là “thuế đối ứng”. Sự bất ổn về thuế đã phần nào giảm bớt trong nửa cuối năm 2025 sau khi Mỹ hoàn tất việc xác định mức thuế cụ thể cho từng quốc gia trước thời hạn ngày 1/8. Mức thuế dành cho Việt Nam được ấn định ở mức 20%.

Dù thấp hơn mức đe dọa ban đầu là 46%, những lo ngại vẫn còn. Mức thuế 40% đối với hàng trung chuyển hiện chưa có hướng dẫn cụ thể, và chưa có thông tin rõ ràng về cách định nghĩa “trung chuyển”.

Một số mức thuế theo ngành đã được công bố, đặc biệt là đối với ngành nội thất, nhưng cũng chưa có chi tiết cụ thể. Dù vậy, nhóm hàng nội thất (HS 94) chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam trong năm 2024, và sẽ là một lĩnh vực đáng quan tâm khi tác động từ thuế bắt đầu rõ nét hơn.

Cần nhấn mạnh rằng Việt Nam đặc biệt dễ bị tổn thương trước các căng thẳng thương mại như thuế Mỹ, do tính chất mở của nền kinh tế: xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chiếm tới 83% GDP – cao thứ hai trong ASEAN sau Singapore (182%) – và mức độ phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ.



Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024, chiếm 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu 406 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc (15%) và Hàn Quốc (6%). Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ bao gồm: sản phẩm điện HS85 (41,7 tỷ USD), điện thoại và thiết bị liên quan HS84 (28,8 tỷ USD), nội thất HS94 (13,2 tỷ USD), giày dép HS64 (8,8 tỷ USD), hàng may mặc dệt kim HS61 (8,2 tỷ USD), và hàng may mặc không dệt kim HS62 (6,6 tỷ USD). Các nhóm sản phẩm này chiếm gần 80% tổng lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong năm 2024.



Mặc dù hoạt động thương mại của Việt Nam đến nay vẫn cho thấy sự ổn định bất chấp các mức thuế từ Mỹ, một kịch bản tiềm tàng là đơn hàng xuất khẩu có thể bắt đầu suy giảm khi các doanh nghiệp Mỹ đã hoàn tất việc đặt hàng sớm để tránh thuế (hiện tượng đặt hàng trước thời hạn áp thuế), và giá cả tăng bắt đầu ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt trong năm 2026.



Với mức tăng trưởng 7,85% trong 3 quý đầu năm, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn tích cực. Tuy nhiên, do nền so sánh cao trong quý IV/2024, quý cuối năm được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong bối cảnh thuế quan và căng thẳng thương mại. Do đó, chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng quý IV/2025 ở mức 7,2%, đồng thời điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cả năm lên 7,7% từ mức 7,5% trước đó. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng chính thức 8,3–8,5%, quý IV/2025 sẽ cần đạt mức tăng trưởng rất cao, từ 9,7–10,5%.



Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn ít dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ

Với kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm và chưa có dấu hiệu giảm tốc, chuyên gia UOB cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hiện có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với mức lạm phát tháng 9 đạt 3,38% so với cùng kỳ, tăng nhẹ so với mức 3,24% của tháng 8. Tính từ đầu năm, lạm phát trung bình đạt 3,3% (tổng thể) và 3,2% (lạm phát cơ bản), trong đó lạm phát cơ bản đã vượt mức của năm 2024 (2,9%) và năm 2023 (3%).

Thị trường ngoại hối cũng là một yếu tố quan trọng trong cân nhắc chính sách của NHNN. Đồng Việt Nam (VND) là đồng tiền mất giá mạnh thứ hai tại châu Á trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm 3,55% so với đồng USD, chỉ thấp hơn mức giảm 3,58% của đồng rupee Ấn Độ và cao hơn một chút so với mức giảm 3,38% của đồng rupiah Indonesia.

Ngược lại, các đồng tiền trong khu vực hưởng lợi từ xu hướng suy yếu của đồng USD, với mức tăng dao động từ 7,65% đối với đồng TWD (Đài Loan) đến 2,5% đối với đồng CNH (Nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục).