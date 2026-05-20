Tập đoàn xây dựng Trung Quốc đề xuất đầu tư hạ tầng giao thông tại Huế

Chiều 19/5, đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) do ông Tống Thiếu Đình - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.Huế để trao đổi về đề xuất hợp tác đầu tư hạ tầng theo mô hình FEPC (Tài chính - Thiết kế - Mua hàng - Thi công).

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Đại diện Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tặng quà lưu niệm cho UBND TP.Huế.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đồng thời thảo luận các nội dung liên quan đến cơ chế triển khai, phương án tài chính và cơ sở pháp lý đối với mô hình FEPC mà phía Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đề xuất nghiên cứu thực hiện tại Huế.

Đại diện Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cho biết mong muốn đồng hành cùng TP.Huế trong quá trình đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng nhằm thúc đẩy kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tập đoàn cũng giới thiệu một số kinh nghiệm triển khai các dự án hạ tầng tại nhiều quốc gia và địa phương trên thế giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Hải Minh đánh giá cao sự quan tâm, thiện chí hợp tác và chủ động nghiên cứu đầu tư của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đối với các dự án hạ tầng trên địa bàn thành phố.

Theo ông Hoàng Hải Minh, việc nghiên cứu các đề xuất hợp tác đầu tư cần được xem xét thận trọng, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tính khả thi, hiệu quả đầu tư cũng như điều kiện thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với phía Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương để nghiên cứu, trao đổi, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến cơ chế thực hiện, phương án tài chính và quy trình triển khai nhằm có cơ sở tham mưu, xem xét trong thời gian tới.



Trước đó, vào tháng 4/2026, UBND TP.Huế đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương.

Theo nội dung bản ghi nhớ, UBND TP.Huế và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương thống nhất hợp tác trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị. Đồng thời, hai bên phối hợp trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế chuyên sâu và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội phù hợp với định hướng phát triển của TP.Huế.

Trong đó, hai bên sẽ tập trung nghiên cứu một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần tăng cường kết nối, giảm áp lực giao thông khu vực nội đô và tạo động lực phát triển mới cho TP.Huế trong giai đoạn tới...