17 thôn được kết nối tiêu thụ nông sản tại Phiên chợ “0 đồng” Tu Mơ Rông lần 2 của Quảng Ngãi

Điểm nhấn mới tại Phiên chợ “0 đồng” lần 2

Chiều 4/10, thông tin từ chính quyền Tu Mơ Rông cho biết, đã hoàn thành tổ chức phiên chợ “0 đồng” lần thứ 2 năm 2025.

Cũng như lần tổ chức trước đó, Phiên chợ “0 đồng” lần 2 tiếp tục duy trì gian hàng “0 đồng” để cấp, phát miễn phí những mặt hàng quần áo, lương thực, nhu yếu phẩm, sách vở, giày dép... cho người dân dân nghèo địa phương và vùng lân cận.Ảnh: VT

Phiên chợ "0 đồng" thu hút đông người đến tham gia, ủng hộ.Ảnh: VT

Bên cạnh đó tiếp tục duy trì 18 gian hàng và Ki ốt “Có đồng” trưng bày các loại nông sản, đặc sản do người dân địa phương sản xuất, như dược liệu, hàng thủ công…

Để hỗ trợ cho người dân trong thời gian qua, đặc biệt là sau Đại hội Đảng bộ xã, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, như xây dựng vườn ươm cung cấp giống miễn phí, đẩy mạnh chuyển đổi số đến tận thôn làng….và việc tổ chức các Phiên chợ “0 đồng”, cũng là 1 trong số nằm trong chuỗi hoạt động này. Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi Trần Quốc Huy

Cùng với hình thức bán trực tiếp, Tổ công tác chuyển đổi số của xã Tu Mơ Rông đã hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân quảng bá đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh bằng hình thức bán hàng livestream, sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo đại diện chính quyền địa phương, tại Phiên chợ “0 đồng” Tu Mơ Rông lần 2 năm 2025, còn có một hoạt động mới, đó là lần đầu tiên UBND xã Tu Mơ Rông đã tổ chức kết nối triển khai, ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản giữa các Hợp tác xã, trường học trên địa bàn với đồng bào Xơ Đăng ở 17 thôn.

Tiếp tục duy trì 18 gian hàng và Ki ốt “Có đồng” trưng bày các loại nông sản, đặc sản do người dân địa phương sản xuất, như dược liệu, hàng thủ công…Ảnh: VT

Đây là 1 hoạt động thực tế và nhiều ý nghĩa của chính quyền Tu Mơ Rông, nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người đồng bào Xơ Đăng ở 17 thôn của địa phương.

Tại Phiên chợ “0 đồng” lần 2, chính quyền địa phương đã vận động, phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu và trao 600 suất quà cho thiếu nhi trong vùng.Ảnh: VT

Những hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản

Nói về tổ chức và duy trì các Phiên chợ “0 đồng”, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy chia sẻ với PV Dân Việt, để hỗ trợ cho người dân trong thời gian qua, đặc biệt là sau Đại hội Đảng bộ xã, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đơn cử như xây dựng vườn ươm cung cấp giống miễn phí, mời chuyên gia hướng dẫn phát triển cà phê đặc sản cho người dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số đến tận thôn làng và áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất….và việc tổ chức các Phiên chợ “0 đồng”, cũng là 1 trong số nằm trong chuỗi hoạt động này.

Lần đầu tiên UBND xã Tu Mơ Rông đã tổ chức kết nối triển khai, ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản giữa các Hợp tác xã, trường học trên địa bàn với đồng bào Xơ Đăng ở 17 thôn.Ảnh: VT

Qua đó cùng với giúp tiêu thụ nông sản bằng bán hàng trực tiếp, chính quyền địa phương muốn hỗ trợ để người dân ngày càng quen và thông thạo hơn, trong ứng dụng công nghệ để quảng bá, bán hàng bằng hình những hình thức khác, như livestream, trên sàn thương mại điện tử…nhằm tạo thị trường tiêu thụ bền vững cho bà con ở địa phương.