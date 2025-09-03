VietinBank chốt mục tiêu lãi 32.500 tỷ đồng trong năm 2025

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank; HoSE: CTG) đã công bố nghị quyết phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 7% so với mức thực hiện năm 2024 (đạt 30.361 tỷ đồng).

Trong năm 2025, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản dự kiến tăng trưởng từ 8% - 10%; Dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của NHNN trong từng thời kỳ. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng theo Thông tư 31 dưới 1,8%.

Trích Nghị quyết HĐQT của VietinBank.

Nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ quy định của NHNN.

Theo báo cáo bán niên đã soát xét, lợi nhuận riêng lẻ trước thuế VietinBank đạt 17.435 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế đạt 13.951 tỷ đồng, tăng gần 43%. Như vậy, VietinBank đã thực hiện được gần 54% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng đầu năm.

Tổng tài sản của ngân hàng VietinBank đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng vào cuối quý II, tăng 9,4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng thêm 10,3%, đạt số dư gần 1,9 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 7,1% so với đầu năm, đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, số dư nợ xấu của VietinBank tăng 16,2%, lên mức 24.813 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 1,24% lên 1,31%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 134,8%.