Loạt dự án tỷ USD mang kỳ vọng tạo đột phá chuyển dịch kinh tế “từ nâu sang xanh” tại Quảng Ninh

Cụ thể, 50 công trình trong nhiều lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị,… được khởi công, khánh thành thời gian gần đây có tổng vốn hơn 135.000 tỉ đồng.

Các dự án nêu trên được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, các công trình cũng ghi dấu chủ trương dịch chuyển nền kinh tế từ "nâu" sang "xanh” của tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, tỉnh này định hướng phát triển giảm dần sự lệ thuộc vào các hoạt động khai thác tài nguyên, cụ thể là than. Chuyển trọng tâm ưu tiên sang khai thác lợi thế công nghiệp (cảng biển, tọa độ kết nối) và du lịch đẳng cấp cao, trên nền tảng kiên định cải cách thị trường, mở cửa.

Các dự án nhà máy sản xuất công nghiệp hứa hẹn giải quyết nhu cầu việc làm và đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Điển hình, ngày 19/8 vừa qua, nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh do Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam (Tập đoàn TCL) làm chủ đầu tư chính thức khánh thành và đi vào hoạt động.

Dự án tại Khu công nghiệp Đông Mai có tổng vốn trên 88 triệu USD, công suất thiết kế 19 triệu sản phẩm/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động. Theo thông tin từ lãnh đạo nhà máy, dây chuyền sản xuất tại đây được đầu tư tối tân, kỳ vọng sẽ nâng năng lực sản xuất, giúp công ty thu hút thêm nhiều khách hàng mới, đa dạng hóa sản phẩm.

Theo tính toán từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, dự án trên có thể mang lại doanh thu khoảng 600 triệu USD, đóng góp ngân sách gần 100 tỉ đồng/năm.

Cùng với dự án này, 12 dự án khác trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đi vào hoạt động trong năm 2025, sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 14% của tỉnh.

Có được những bước tiến trên, ngành chức năng Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực, điển hình, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã được thành lập nhằm phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ khu vực này.

Tỉnh cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ hành chính, bảo đảm thông thoáng và công bằng cho tất cả các doanh nghiệp. Giải quyết nhanh thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp thuế, cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng có chính sách giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ưu tiên tín dụng cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; quan tâm phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo, liên kết quốc tế,...

Quảng Ninh đang hướng đến mục tiêu năm 2030 có ít nhất 5 doanh nghiệp tư nhân nằm trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam theo Chương trình VNR 500.

Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 40 đến 45% GRDP của tỉnh, khoảng 35 đến 40% tổng thu ngân sách của tỉnh, giải quyết việc làm cho khoảng 85% tổng số lao động trên địa bàn tỉnh.