HDB tăng kịch biên độ sau "tin vui" của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tại New York

Chốt phiên giao dịch 24/9, thị trường chứng khoán có phiên rút chân đóng cửa tương đối đẹp của thị trường, dòng tiền lan tỏa đều khắp các nhóm ngành cơ bản như ngân hàng, chứng khoán, bds, đtc, thép,... Vnindex đóng cửa với mức tăng 22.20 điểm và chuẩn bị về tiếp cận trở lại mốc ma20 đã đánh mất. Nhiều cổ phiếu có mức giá chiết khấu tốt, thích hợp để nhà đầu tư rải mua từng phần và phiên hàng về lực cung cũng được hấp thụ tốt.

Điểm nhấn của thị trường hôm nay là sự bứt phá của dòng cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là cổ phiếu SHB với thanh khoản cao với hơn 192 triệu đơn vị được sang tay giá trị hơn 3.200 tỷ đồng. Mức tăng mạnh mẽ có lúc cổ phiếu này đã trần ở gần cuối phiên giao dịch, sau đó lại giảm nhẹ.

Ấn tượng nhất là cổ phiếu HDB của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Thị giá sau quãng đi ngang trong phiên sáng đã bất ngờ tăng mạnh từ đầu phiên chiều và đóng cửa ở mức giá trần là 30.700 đồng/cp.

Thanh khoản tốt với hơn 22,7 triệu đơn vị được sang tay, giá trị trên 500 tỷ đồng.

Diễn biến của mã HDB trong 1 năm qua. Nguồn: Fireant.vn.

Thị trường tài chính cho rằng, diễn biến tích cực của mã HDB đến từ "tin vui" từ nước Mỹ. Cụ thể, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank đã có chuyến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), trung tâm tài chính lớn nhất và lâu đời nhất thế giới. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với bà Lynn Martin – nữ Chủ tịch thứ hai trong lịch sử hơn 300 năm của NYSE.

Trong cuộc gặp, bà Thảo đã chia sẻ về sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam sau 30 năm, với những doanh nghiệp đầu ngành niêm yết trên sàn HoSE như Vietjet (VJC) và HDBank (HDB). Đồng thời, bà bày tỏ khát vọng đưa doanh nghiệp Việt Nam tiến ra sân chơi lớn, hiện diện tại NYSE để mở rộng kênh huy động vốn quốc tế, khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Đặc biệt, trong chuyến thăm sàn NYSE, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tham dự nghi thức rung chuông kết thúc phiên giao dịch lúc 16h00. Kết thúc phiên giao dịch, thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng 48 điểm, tạo thêm dấu ấn cho một ngày đặc biệt.

Chứng khoán HD muốn rót vốn thành lập sàn giao dịch tài sản số

Không chỉ dừng lại ở đó, theo thông tin mới cập nhật, CTCP Chứng khoán HD (HDS; OTC: HDBS) - DN do HDBank sở hữu 30% vốn đã trình cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Chứng khoán HD sẽ chào bán 365 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 20.000 đồng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 1.460 tỷ đồng lên hơn 5.100 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 2:5, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu nhận quyền mua 5 cổ phiếu chào bán mới.

Tổng số tiền thu về đạt hơn 7.300 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn (khoảng 4.600 tỷ đồng, chiếm 63%) sẽ được sử dụng cho các hoạt động đầu tư, bao gồm: tự doanh chứng khoán, mua chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu Chính phủ.

Đáng chú ý, Công ty Chứng khoán HD dự kiến chi 1.470 tỷ đồng để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa, khi doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng với tên dự kiến của doanh nghiệp là CTCP Sàn giao dịch Tài sản số HD.

Phần vốn còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích khác, bao gồm: bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (chiếm 25%), ứng trước tiền bán chứng khoán (10%) và đầu tư vào tài sản cố định, phần mềm cùng các chi phí hoạt động kinh doanh khác (2%).

Thời điểm cuối tháng 6/2025, Chứng khoán HD hiện có vốn điều lệ 1.460 tỷ đồng; tổng tài sản hơn 6.700 tỷ đồng, trong đó phần lớn nằm ở các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ và các khoản cho vay.

Ngoài ra, yếu tố quan trọng khác là kết quả tinh doanh của nhà băng này ghi nhận nhiều con số tích cưc. Trong quý II, HDBank đạt trên 4.713 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 10.068 tỷ đồng - mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay và vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng.



6 tháng đầu năm 2025, thu nhập lãi thuần của HDBank đạt 17.227 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ngoài lãi từ các hoạt động dịch vụ thanh toán, ngân hàng số, kinh doanh ngoại tệ… tăng trên 210% so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động tăng 30% lên 20.840 tỷ đồng.



Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản HDBank vượt 784.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Huy động 664 nghìn tỷ đồng tăng 7%. Dư nợ vượt 517.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm và gấp gần hai lần mức chung toàn ngành (tăng 9,9%), hướng vào các lĩnh vực ưu tiên là hạ tầng, sản xuất, tiêu dùng và là những động lực tăng trưởng của nền kinh tế với rủi ro thấp.



HDBank sắp bán hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ

Theo đó, ngân hàng dự kiến bán hơn 15 triệu cổ phiếu, tức toàn bộ số cổ phiếu quỹ đang nắm giữ theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 2/10 đến 29/10.

Mục đích thực hiện nhằm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn cho hoạt động của ngân hàng.

Nguyên tắc xác định giá đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cp niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có đảm bảo niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa phiên hôm nay, số cổ phiếu quỹ của HDBank có giá trị thị trường gần 463 tỷ đồng.

