Xử lý vướng mắc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn khởi công tháng 6/2024, kế hoạch hoàn thành trong năm 2025. Đến nay, tiến độ thi công đã rất chậm so với tiến độ được duyệt. Một số đoạn tuyến chưa hoàn thành công tác GPMB.

Bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ (nếu cần) theo quy định, hoàn thành công tác GPMB phần còn lại trong tháng 9/2025 và hoàn thành toàn bộ công tác GPMB bổ sung trong tháng 10/2025.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn. (Ảnh: Ngọc Hải)

Bộ Xây dựng yêu cầu lãnh đạo Ban QLDA phải thường trực tại hiện trường, kịp thời chỉ đạo thi công, xử lý tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân.

Cùng đó, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn kỹ thuật vi phạm chất lượng, chậm tiến độ; báo cáo Bộ các trường hợp vượt thẩm quyền.

Đồng thời, chỉ đạo về công tác triển khai thi công, Bộ Xây dựng giao chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công trên cơ sở mặt bằng đã được bàn giao và mặt bằng chuẩn bị bàn giao, xác định mốc thời gian hoàn thành các hạng mục còn lại (nền, móng, mặt đường, cầu, tường chắn, gia cố mái ta luy, hệ thống thoát nước...) lập tiến độ thi công chi tiết theo từng mũi thi công.

Chỉ huy trưởng của 2 gói thầu thường trực tại công trường để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công; tăng cường cán bộ nội nghiệp để hoàn thiện hồ sơ chất lượng, đẩy nhanh tiến độ hồ sơ thanh toán.

Để đảm bảo nguồn liệu, Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu cũng cần chủ động về nguồn vật liệu xây dựng, tập kết đủ cấp phối đá dăm, rọ đá, đá bê tông nhựa; lắp dựng trạm trộn bê tông nhựa, sẵn sàng thi công ngay khi điều kiện cho phép; bổ sung ngay máy móc, thiết bị, nhân lực, tăng mũi thi công theo tiến độ đã lập, tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức làm thêm ca/kíp để đẩy nhanh tiến độ, bù phần chậm, thi công cuốn chiếu (nền, móng, mặt đường), nghiệm thu đến đâu thanh toán đến đó nhằm đẩy nhanh khối lượng giải ngân.

Ngoài ra, các đơn vị tư vấn liên quan có trách nhiệm tăng cường kiểm soát việc huy động máy móc, nhân sự, giám sát chặt chẽ tiến độ, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý phát sinh, điều chỉnh thiết kế trong quá trình triển khai thi công.

Báo cáo của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, tính đến nay, sản lượng thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn đạt khoảng gần 29% giá trị hợp đồng, chậm hơn 40% so với kế hoạch.

Trong đó, phạm vi mặt bằng thi công dự án qua tỉnh Thái Nguyên đạt 100%, qua tỉnh Tuyên Quang đạt hơn 95%. Ngoài ra còn 2,2 km đã bàn giao nhưng phải GPMB bổ sung do phải điều chỉnh thiết kế.