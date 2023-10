6 tháng lỗ 88 tỷ đồng, Hưng Thịnh Land giãn 3.300 tỷ đồng nợ trái phiếu thêm 2 năm

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land mới đây công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 với lợi nhuận sau thuế âm gần 88,5 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước báo lãi 592,8 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Hưng Thịnh Land ở mức 19.565,8 tỷ đồng, giảm nhẹ không đáng kể so với kì trước. Tổng nợ phải trả ở mức 56.545,2 tỷ đồng, tăng 8% so với kỳ trước. Dư nợ trái phiếu ghi nhận 18.196,2 tỷ đồng, giảm 19% so với kỳ trước.



Ước tính thời điểm hết quý II/2023, tổng tài sản của Hưng Thịnh Land ở mức hơn 76.111 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh bán niên 2023.

Trước đó, tại ngày 28/8/2023, Hưng Thịnh Land đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Đáng chú ý, Hưng Thịnh Land chậm thanh toán gốc, lãi 12 lô trái phiếu hoặc chỉ thanh toán 5% tiền gốc. Hưng Thịnh Land giải trình do thị trường tài chính, thị trường bất động sản diễn biến không thuận lợi, dẫn đến tổ chức phát hành chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch.

Tại báo cáo cho thấy, duy nhất có lô trái phiếu mã BOND.HTL.2019.06 được phát hành ngày 12/12/2019 với giá trị phát hành 900 tỷ đồng được mua lại trước hạn. Mã trái phiếu này có kỳ hạn 42 tháng nhưng ngày 5/6/2023, Hưng Thịnh Land đã tất toán lô trái phiếu này.

Cuối tháng trước, Hưng Thịnh Land thông báo đã gia hạn thành công hai lô trái phiếu H79CH2124018 và H79CH2124019 thêm 2 năm. Ngày đáo hạn được chuyển từ tháng 7 - 8 năm 2024 sang tháng 7 - 8 năm 2026. Tổng giá trị phát hành của 2 lô trái phiếu này là 3.300 tỷ đồng.

Tính đến hiện tại, theo Cbonds.hnx, Hưng Thịnh Land còn 41 triệu trái phiếu đang lưu hành của 5 mã trái phiếu, lần lượt là: H79CH2124001, H79CH2124017, H79CH2124018, H79CH2124019, H79CH2225002. Số trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 5.100 tỷ đồng, được lưu ký với lãi suất phát hành từ 10 – 11%/năm.