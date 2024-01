ACV mở thầu thu phí tự động không dừng tại các sân bay

Đại diện ACV cho biết, hệ thống thu phí không dừng sẽ bao gồm các phần mềm soát vé, phần mềm thu phí trung tâm, phần mềm quản trị, máy chủ ảo hóa, tường lửa, phần mềm giám sát hậu kiểm để đảm bảo vận hành thuận lợi.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã mở thầu dự án "Cung cấp thiết bị cho hệ thống thu không dùng tiền mặt và thu phí tự động không dừng tại các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Bài, Cát Bi và Tân Sơn Nhất".

Theo ACV, các dự án này có tổng mức đầu tư gần 215 tỷ đồng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của ACV. Các hạng mục được lắp đặt sẽ bao gồm có khoảng 48 chỉ mục trang thiết bị, phần mềm. Các cảng hàng không sẽ áp dụng thu phí bằng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification), tương tự phương thức tại các trạm thu phí cao tốc.

Về hình thức thu phí sẽ là công nghệ sử dụng trường điện từ để tự động nhận dạng và theo dõi các thẻ hỗ trợ được gắn vào đối tượng.

Lực lượng nhân viên sân bay Nội Bài điều tiết phương tiện di chuyển. Ảnh: NIA

Hệ thống thu phí không dừng bao gồm thiết bị đầu đọc RFID Reader được gắn trên giá long môn tại trạm thu phí và thẻ định danh, hay còn gọi là thẻ thu phí không dừng được gắn trên phương tiện.

Khi phương tiện đi qua trạm, đầu đọc thẻ sẽ nhận biết xe thông qua thẻ định danh. Sau đó, hệ thống sẽ tự động trừ số tiền tương ứng trong tài khoản giao thông.

Cùng với đó, các phương tiện dán thẻ định danh khi đi vào làn thu phí không dừng, nếu đủ điều kiện, thanh chắn sẽ tự động mở, không cần dừng lại để thanh toán tiền mặt tại các trạm BOT...

Để tham gia đấu thầu dự án lắp đặt thiết bị thu phí tự động và thu phí không dùng tiền mặt ở 5 sân bay, nhà thầu phải mở chứng thư bảo lãnh với số tiền 6 tỷ đồng, thời hạn đảm bảo 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.



Ngoài ra, số lượng các bộ thiết bị mỗi loại được phân bổ cho 5 cảng hàng không lên đến hơn 1.000 bộ cùng các gói bản quyền phần mềm. Các thiết bị cơ bản có thể kể đến như 84 thiết bị đọc RFID tại bãi đỗ ô tô, làn vào, làn ra đi kèm 85 camera nhận diện biển số, 77 Anten; 126 bộ chuyển mạch tại các làn và phòng máy chủ…

Hệ thống cũng bao gồm các phần mềm soát vé, phần mềm thu phí trung tâm, phần mềm quản trị, máy chủ ảo hóa, tường lửa, phần mềm giám sát hậu kiểm để đảm bảo vận hành thuận lợi.

Đại diện ACV cho biết, ngoài phương thức thu phí tự động còn có phương thức Tap & Go. ACV phối hợp với các đơn vị có thế mạnh về thanh toán điện tử như Napas, Momo do không ít xe ô tô ở thành phố chỉ đi nội thành không dán thẻ ETC.

Trong trường hợp sử dụng Napas, Momo, tài xế chỉ cần quét QR Code khi qua trạm, thiết bị sẽ tự động trừ tiền phí. Thao tác này giúp hành trình qua trạm thu phí chỉ mất vài giây.

Việc triển khai thu phí không dừng ở các sân bay lớn là nhiệm vụ cấp thiết cần thực hiện giúp hạ tầng cảng thông thoáng. Không lý gì đường bộ làm được mà trạm thu phí sân bay không làm được. Về bản chất, vẫn là thu phí trên đường bộ thôi. Tuy nhiên, còn một số vướng mắc về hành lang pháp lý, ACV đã kiến nghị Bộ GTVT trình Chính phủ xem xét tháo gỡ, dự kiến sẽ sớm được thông qua.