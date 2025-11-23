Hàu chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân, người nuôi hàu Nhật Bản 'khóc ròng'

Hàu đang chết hàng loạt ở Nhật Bản, không ai biết lý do tại sao. Ảnh Independent

Các hộ nuôi hàu ở tỉnh Hiroshima – nơi sản xuất hàu nuôi lớn nhất Nhật Bản – đã báo cáo thiệt hại nghiêm trọng, trong khi chính quyền vẫn đang vật lộn để xác định nguyên nhân khiến loài nhuyễn thể này chết hàng loạt.

Đặc biệt, các nhà sản xuất tại Higashihiroshima và Kure đã liên tục cảnh báo về tình trạng hàu chết trước khi trưởng thành kể từ khi mùa thu hoạch bắt đầu.

Theo chính quyền tỉnh và Bộ Nông nghiệp, 80-90% hàu nuôi ở một số khu vực đã chết, làm mất đi hàng tháng lao động chăm sóc và khiến người nuôi lo lắng về sinh kế của mình.

Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định, các chuyên gia và quan chức thủy sản đang xem xét nhiều khả năng khác nhau.

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết hiện tượng này có thể liên quan đến nhiệt độ nước biển cao bất thường, thay đổi độ mặn hoặc giảm oxy hòa tan – những yếu tố môi trường gây áp lực lớn lên hàu.

Các nhà nghiên cứu cũng đang kiểm tra khả năng bệnh lý hoặc nở hoa tảo độc là nguyên nhân, vì cả hai đã từng gây ra tình trạng thiệt hại đột ngột trong nuôi trồng thủy sản ở các nơi khác.

Bộ trưởng Nông nghiệp Norikazu Suzuki đã đến Higashihiroshima để khảo sát trực tiếp thiệt hại. Ông được các hộ nuôi trình bày mức độ tổn thất, trong nhiều trường hợp lên đến khoảng 90% số lượng hàu.

Ông cũng làm việc với Thống đốc Hiroshima, Yuzaki Hidehiko, và đại diện hợp tác xã ngư dân địa phương, những người đã nộp yêu cầu chính thức về cuộc điều tra nhanh nguyên nhân chết hàu cũng như hỗ trợ tài chính cho nông dân bị ảnh hưởng.

Sau chuyến thăm, ông Suzuki nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra nguyên nhân hàu chết và cho biết chính phủ trung ương sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ các nông dân gặp khó khăn, theo NHK Japan.

Nguy cơ không chỉ giới hạn ở Hiroshima. Ông Suzuki cho biết hiện tượng hàu chết cũng đang được báo cáo tại tỉnh Okayama lân cận và Hyogo về phía đông. Ba tỉnh này đều tiếp giáp Biển Seto, trung tâm lớn của ngành nuôi hàu, hiện đang được giám sát chặt chẽ khi các cơ quan chức năng tìm kiếm nguyên nhân khiến hàu chế hàng loạt.