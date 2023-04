BCF dự kiến phát hành 4,4 triệu cp trả cổ tức đợt 3/2022, rót 200 tỷ đồng làm bánh phồng tôm

Thực phẩm Bích Chi (BCF) dự kiến trả cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 16%. Công ty cũng dự kiến rót 200 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến bánh phồng tôm, bánh phở, bánh tráng, miến khoai lang và bún gạo...

Theo tài liệu dự trình, Công ty CP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCG) đặt mục tiêu doanh thu đạt từ 580 - 680 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 60 - 68 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến 48 - 54 tỷ đồng (giảm khoảng 1 nửa so với thực hiện năm 2022). Cổ tức đạt từ 15 - 20%.

Về phân phối lợi nhuận năm 2022, cổ tức dự kiến 38%, trong đó đã tạm ứng 2 đợt tỷ lệ 22%, còn dự kiến 16%. Theo đó, HĐQT trình đại hội phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 với tỷ lệ 16% (sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 16 cổ phiếu mới phát hành). Theo đó, số lượng dự kiến phát hành 4,4 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 322,8 tỷ đồng. Thời gian dự kiến sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

Kế hoạch kinh doanh của BCF

Về đầu tư, Công ty dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bánh phồng tôm, bánh phở, bánh tráng, miến khoai lang và bún gạo của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 tại Cụm Công nghiệp Cái Tàu Hạ, An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 200 tỷ đồng; thời gian hoàn thành dự kiến vào tháng 6/2024.

Công ty dự kiến đầu tư thiết bị vào Thực phẩm Bích Chi 2 01 nồi hơi 10 tấn/giờ; 01 dây chuyền tráng phở 05 tấn/ngày (tương đương 150 tấn/tháng); lắp đặt 02 máy sấy phở; hoàn thiện hệ thống làm bột và đóng gói để phấn đấu sản phẩm bán ra thị trường vào năm 2024.

Năm 2022, BCF đạt 698 tỷ đồng doanh thu, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thực hiện năm 2021. Biên lãi ròng đạt 15,5% (cải thiện so với 10,5% năm 2021). Cứ 100 đồng làm ra, Bích Chi lãi 15 đồng.

Bích Chi là một trong những doanh nghiệp đầu ngành của thị trường bánh phồng tôm trong nước cũng như xuất khẩu có cơ sở sản xuất chính ở Đồng Tháp. Sản phẩm chủ lực bên cạnh phồng tôm còn có các sản phẩm chế biến khác từ tinh bột như phở, cháo, nui, bánh tráng, bánh kẹo, bột dinh dưỡng...

Tại ngày 31/12/2022, Bích Chi có tổng tài sản 453 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả gần 113 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn.

Công ty niêm yết cổ phiếu BCF vào tháng 3/2020. Tại giao dịch sáng 5/4, BCF giao dịch ở mức 37.100 đồng/cp.