Bộ Xây dựng khởi công và khánh thành loạt dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thực hiện Công điện số 129/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Bộ Xây dựng đăng ký khởi công một dự án, khánh thành 5 dự án.

Các dự án khánh thành gồm: Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1; Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Vũng Áng - Bùng; Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ; Dự án cầu Rạch Miễu 2; Dự án cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng khởi công dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (đầu tư theo mô hình PPP).

Dự án cao tốc Bắc - Nam.

Cùng Bộ Xây dựng, đơn vị thành viên thuộc Bộ Xây dựng là Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị (HUD) khởi công 2 dự án nhà ở xã hội là dự án CT-01 và CT-02; dự án CT-07. Hai dự án này nằm trong khu đô thị mới HUD - MELINH CENTRAL (Hà Nội), tổng quy mô 480 căn hộ.



Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện và đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện khởi công, khánh thành.

Trước đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát danh mục dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định (số lượng dự án, công trình không hạn chế).

Đồng thời, lựa chọn 80 điểm cầu tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố… Trong đó, điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, kết nối trực tiếp, trực tuyến với các điểm cầu lớn còn lại...

