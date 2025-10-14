Nhịp sống miền Trung

Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng hướng về đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ

Trần Hậu
14/10/2025 09:50 GMT +7
Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và hưởng ứng phát động của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Đà Nẵng đã vận động cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn chi nhánh cùng chung tay, góp sức hỗ trợ người dân tại các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.

Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng đã vận động cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn chi nhánh đóng góp tối thiểu 2 ngày lương với tổng số tiền 309 triệu đồng, tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ tại các địa phương, đơn vị để cùng chung tay, góp sức, giúp đỡ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống.

Ngày 13/10, tại UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng, thay mặt cán bộ, viên chức, người lao động Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng, bà Lê Thị Kim Anh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã trao số tiền 100 triệu đồng và ủng hộ về Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam số tiền 209 triệu đồng, hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Bà Lê Thị Kim Anh (thứ 3 từ trái sang) - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã trao số tiền 100 triệu đồng cho UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng gửi lời cảm ơn tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp, ghi nhận sự đóng góp, chia sẻ của tập thể Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng và cam kết phối hợp với các đơn vị chuyển kinh phí hỗ trợ đến các tỉnh đang bị thiệt hại đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời.

Được biết, trong thời gian qua Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã vận động cán bộ, viên chức, người lao động chi nhánh tích cực tham gia Chương trình vận động của Ban chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, vận động ủng hộ nhân dân Cu Ba "65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cu Ba" trong 65 ngày (từ ngày 13/8/2025 đến hết ngày 16/10/2025) với số tiền 39,5 triệu đồng, góp phần lan tỏa giá trị nhân đạo và nghĩa tình quốc tế cao đẹp Việt Nam – Cu Ba.

