Chủ tịch Trần Hùng Huy: “Không học nữa” đang trở thành rủi ro lớn nhất của lãnh đạo

Điều khó nhất là giữ được định hướng giữa biến động.

Trong nhiều năm, tăng trưởng, tối ưu vận hành hay chuyển đổi số luôn là những ưu tiên quen thuộc của cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng vài năm gần đây, tốc độ thay đổi của thị trường, áp lực từ AI, công nghệ, địa chính trị và những biến động kinh tế toàn cầu đang khiến việc điều hành doanh nghiệp trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết. Khảo sát từ cộng đồng khách mời đăng ký tham dự ACB Leadership Summit 2026 cho thấy, phía sau các mục tiêu tăng trưởng quen thuộc là những áp lực ngày càng lớn với giới điều hành: cân bằng giữa kết quả ngắn hạn và chiến lược dài hạn, quản trị đội ngũ trong giai đoạn thay đổi, ra quyết định trong môi trường thiếu chắc chắn và đặc biệt là năng lực thích ứng trước những biến động liên tục của thị trường.Điều đáng chú ý là phần lớn lãnh đạo tham gia không tìm kiếm những bài nói mang tính truyền cảm hứng đơn thuần. Điều họ quan tâm nhiều hơn là những góc nhìn thực tiễn có thể áp dụng ngay vào điều hành doanh nghiệp: làm sao để tổ chức đủ linh hoạt nhưng không mất phương hướng; làm sao để chuyển đổi mà không đánh mất “core”; và làm sao để duy trì năng lực cạnh tranh dài hạn trong một môi trường mà các giả định cũ đang thay đổi rất nhanh.

Khi biến động là môi trường vận hành mặc định

Đó cũng là lý do chủ đề năm nay của chương trình được lựa chọn là: How to Be Bold: Leadership in Turbulent Times.Một chủ đề mang tính thời sự rõ nét trong bối cảnh “turbulent times” không còn là trạng thái tạm thời, mà đang dần trở thành môi trường vận hành mặc định của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ấy, “bold” không còn đơn thuần là tăng trưởng nhanh hay đưa ra những quyết định lớn. Với nhiều lãnh đạo, bản lĩnh hôm nay nằm ở khả năng giữ được định hướng dài hạn giữa áp lực ngắn hạn, dám thay đổi nhưng vẫn duy trì được nền tảng vận hành bền vững của tổ chức.Chính vì vậy, ACB Leadership Summit 2026 không được thiết kế như một sân khấu truyền cảm hứng đơn thuần, mà là một không gian đối thoại chiến lược, nơi các CEO, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia cùng trao đổi về những bài toán điều hành thực tế mà nhiều tổ chức đang đối mặt.

Dự kiến diễn ra vào ngày 18-19/05/2026 tại TP.HCM, chương trình sẽ quy tụ hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và diễn giả quốc tế cùng thảo luận về chiến lược, chuyển đổi và năng lực lãnh đạo trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình năm nay là sự tham gia của Giáo sư từ Harvard Business School — chuyên gia hàng đầu về chiến lược, lãnh đạo và chuyển đổi tổ chức. Tuy nhiên, giá trị của Leadership Summit không chỉ nằm ở các keynote speaker, mà còn ở cơ hội để các lãnh đạo doanh nghiệp cùng học hỏi từ những câu chuyện điều hành thực tế và các bài học vượt qua biến động của nhau.

Chủ tịch Trần Hùng Huy: “Không học nữa” đang trở thành rủi ro lớn nhất của lãnh đạo

Nhiều lãnh đạo tham dự cho biết, điều họ kỳ vọng không chỉ là nghe về xu hướng, mà là cơ hội được đối thoại học hỏi với những doanh nghiệp khác đang đối mặt với các bài toán tương tự: từ chuyển đổi số, quản trị đội ngũ, áp lực tăng trưởng đến việc thích ứng với AI và những thay đổi nhanh của thị trường. Đằng sau cách tiếp cận đó cũng phản ánh khá rõ định hướng mà Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy theo đuổi nhiều năm qua: xây dựng văn hóa học tập và kết nối tri thức như một năng lực cạnh tranh dài hạn của tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh nhiều thương hiệu tài chính tập trung vào các hoạt động giải trí hay trải nghiệm đại chúng để gia tăng kết nối thương hiệu, ACB lại lựa chọn đầu tư vào các nền tảng đối thoại, học hỏi và chia sẻ tri thức dành cho giới lãnh đạo.

Theo quan điểm mà Chủ tịch ACB nhiều lần chia sẻ, trong một thế giới thay đổi quá nhanh, rủi ro lớn nhất của một tổ chức có thể không còn là thất bại, mà là ngừng học hỏi. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn mới không chỉ đến từ vốn, công nghệ hay quy mô, mà còn nằm ở tốc độ học hỏi, khả năng thích ứng và chất lượng ra quyết định của đội ngũ lãnh đạo.Điều này cũng phần nào lý giải vì sao Leadership Summit không được xây dựng như một hoạt động đơn lẻ, mà nằm trong định hướng dài hạn của ACB nhằm mở rộng các nền tảng đối thoại, chia sẻ kiến thức và đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua nhiều chương trình về quản trị, chuyển đổi số, ESG, AI và kết nối cộng đồng doanh nghiệp.Trong bối cảnh doanh nghiệp không còn có thể “chờ thị trường ổn định rồi mới thay đổi”, câu hỏi lớn nhất với nhiều lãnh đạo hôm nay có lẽ không còn chỉ là: “Làm sao để tăng trưởng?” Mà là: “Làm sao để doanh nghiệp vẫn đủ năng lực tăng trưởng, ngay cả khi biến động tiếp tục là điều chắc chắn duy nhất?”