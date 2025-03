Công an tỉnh Quảng Nam triển khai mô hình “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”

Ngày 21/3, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2025) và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 – 28/03/2025), Công an tỉnh Quảng Nam đã xây dựng, triển khai phương án đảm bảo ANTT cho sự kiện chính trị quan trọng này.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo triển khai phương án đảm bảo ANTT lễ kỷ niệm.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động lớn, trung tâm là lễ kỷ niệm được tổ chức vào lúc 20 giờ 00 phút, ngày 24/3/2025 tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ. Dự kiến có khoảng 1.800 đại biểu tham dự, trong đó có sự tham dự của các lãnh đạo đảng, nhà nước, các đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu cũng như các hoạt động của lễ kỷ niệm, Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động khảo sát, xây dựng, triển khai phương án đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, PCCC trước, trong và sau lễ kỷ niệm; huy động tối đa lực lượng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra địa điểm triển khai công tác đảm bảo ANTT tại khu vực tổ chức lễ kỷ niệm

Và đặc biệt, từ ngày 1/3/2025, Công an tỉnh Quảng Nam triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, không tổ chức công an cấp huyện. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nên có nhiều thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo ANTT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các xã, phường nơi diễn ra các hoạt động lễ kỷ niệm đã chủ động phân công bố trí lực lượng, phương tiện, dự lường các tình huống về ANTT, phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, đại biểu khách mời tham dự lễ kỷ niệm, đảm bảo an toàn cho hoạt động lễ kỷ niệm.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo phương án đảm bảo ANTT lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, Tổ công tác 192 sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát (TTKS) để phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm, hành vi gây rối trật tự công cộng, TTATGT và các hành vi vi phạm pháp luật khác trước, trong và sau thời điểm diễn ra các hoạt động của lễ kỷ niệm.

Cùng với đó, công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp để nắm chắc tình hình, địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng, tạo thế chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến ANTT.

Các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng đã được xây dựng chi tiết để triển khai thực hiện. Công an Quảng Nam sẽ huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia phương án đảm bảo ANTT lễ kỷ niệm, trong suốt thời gian trước, trong và sau lễ kỷ niệm; Công an các xã, phường trên địa bàn TP. Tam Kỳ sẽ trực chiến 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.