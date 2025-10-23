Đồng Nai xử lý vi phạm đất đai ở Phước Tân, hàng loạt nhà xưởng trái phép “chạy đua” trước hạn cuối trả lại đất

Xử lý vi phạm đất đai ở Phước Tân đạt hơn 80%, doanh nghiệp gấp rút tháo dỡ nhà xưởng trái phép

Khu đất hơn 72ha tại phường Phước Tân (Đồng Nai) vốn được quy hoạch làm công viên rừng trồng, nhưng nhiều năm qua đã bị sử dụng sai mục đích.

Hàng chục cá nhân và doanh nghiệp tự ý xây nhà xưởng, hình thành cụm công nghiệp trái phép, vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường.

Theo báo cáo của UBND phường Phước Tân, tại khu vực này có tổng cộng 48 doanh nghiệp mở nhà xưởng. Trong đó có 47 trường hợp không hoàn tất thủ tục về đất đai, xây dựng. Tổng diện tích nhà xưởng vi phạm khoảng 150.000m².

Nhiều nhà xưởng được xây dựng trái phép trong Cụm công nghiệp Phước Tân (Đồng Nai). Ảnh: T.L

Trước tình trạng kéo dài, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo xử lý dứt điểm. Các ngành chức năng được yêu cầu di dời toàn bộ cơ sở sản xuất, khôi phục hiện trạng đất theo quy hoạch rừng trồng. Chính quyền các cấp kiên quyết thực thi, đồng thời thường xuyên vận động để doanh nghiệp tự giác chấp hành.

Ông Đỗ Minh Quang, quản lý một nhà xưởng tại khu đất trên cho biết, đã xúc tiến tháo dỡ để trả lại mặt bằng theo chủ trương của tỉnh và vận động của chính quyền. Việc này ảnh hưởng hoạt động kinh doanh, nhưng buộc phải thực hiện đúng quy định.

Nhờ phương châm “đi từng ngõ, gõ từng cơ sở”, chính quyền phường đã nhận được sự đồng thuận cao. Hiện đã có 33 trường hợp tự nguyện tháo dỡ hoàn toàn công trình vi phạm, 11 trường hợp đang tiến hành tháo dỡ và sẽ hoàn tất trong tháng 10.

Ông Nguyễn Quốc Vương – Phó Chủ tịch UBND phường Phước Tân cho biết, phường quyết tâm cơ bản hoàn thành việc xử lý và buộc khắc phục hậu quả trong tháng 10. Đối với các trường hợp chậm trễ, phường phối hợp Đội Quản lý điện Long Thành ngừng cung cấp điện để đảm bảo tiến độ.

Với các biện pháp mạnh tay, dự kiến trong tháng 10/2025, toàn bộ công tác xử lý và trả lại đất rừng trồng sẽ cơ bản hoàn tất. Chính quyền kỳ vọng đây sẽ là bước chuyển lớn trong việc lập lại kỷ cương quản lý đất đai trên địa bàn.

Xử lý vi phạm đất đai ở Phước Tân giúp Đồng Nai lấy lại màu xanh và lập lại kỷ cương quản lý đất đai

Việc xử lý vi phạm đất đai ở Phước Tân không chỉ là biện pháp hành chính, mà còn là bài học về quản lý đô thị trong giai đoạn Đồng Nai phát triển công nghiệp nhanh.

Các nhà xưởng trái phép từng mang lại việc làm cho hàng trăm lao động, nhưng việc xả thải, sử dụng điện không phép và phá vỡ quy hoạch đã khiến môi trường bị ảnh hưởng.

Từ năm 2020, Thanh tra tỉnh đã có kết luận chỉ rõ sai phạm và yêu cầu di dời toàn bộ doanh nghiệp.

Một góc cụm công nghiệp Phước Tân (Đồng Nai) xây dựng trái phép. Ảnh: VH

Đến năm 2025, Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục ra Kết luận 556, xác định khu đất 72ha Phước Tân là một trong 4 vụ việc đất đai “nóng” cần xử lý khẩn trương.

Đến nay, 48 quyết định cưỡng chế đã được ban hành, trong đó có 23 quyết định về đất đai và 25 quyết định về xây dựng. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu không để phát sinh vi phạm mới, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm địa điểm sản xuất hợp pháp nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động.

Theo các chuyên gia, việc kiên quyết xử lý vụ việc này mang lại nhiều tác động tích cực. Trước hết, Đồng Nai sẽ lấy lại quỹ đất xanh phục vụ quy hoạch rừng trồng, giảm ô nhiễm môi trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư về tính minh bạch trong quản lý đất đai. Bên cạnh đó, việc làm nghiêm giúp ngăn chặn tình trạng “xây chui, lấn đất công”, là vấn đề từng gây bức xúc trong dư luận.