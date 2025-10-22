Bất động sản

"Chốt" thời gian khởi công Dự án Khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná

Công Tâm
22/10/2025 15:15 GMT +7
Theo dự kiến, dự án khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná (Khánh Hòa) sẽ khởi công vào tháng 12 năm 2025. Dự án có tổng diện tích 378 ha thuộc địa phận xã Cà Ná.

Đại diện chủ đầu tư, Công ty CPĐT hạ tầng khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná cho biết, đơn vị mới đây đã nộp hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường và đang sớm hoàn thành các hạng mục chuẩn bị đưa dự án vào khởi công dự án.

Khu công nghiệp Cà Ná nhận Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná – Giai đoạn 1 vào ngày 12/6/2025.

Dự án có tổng diện tích 378 ha thuộc địa phận xã Cà Ná (Khánh Hòa).

Dự án không ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu tại thôn Thương Diêm với diện tích khu dân cư khoảng 53,46ha. Dự án kết hợp cân bằng đào đắp ở vùng đồi núi cao để có nguồn vật liệu san lấp, hạn chế tối đa lấy vật liệu nơi khác. Một phần diện tích đất của các hộ dân nằm trong diện tích đã nghiên cứu đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân. Vì vậy, khu vực quy hoạch phân khu Dự án hoàn toàn thuận lợi và khả thi để quy hoạch xây dựng KCN trong các giai đoạn.

Dự án Khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná sẽ khởi công vào tháng 12/2025.

Mục tiêu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường.

Được biết, Trung Nam đã giải ngân hơn 27.900 tỷ đồng với đa dạng danh mục đầu tư: Hạ tầng, năng lượng, bất động sản và khu công nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa. Các dự án đều bám sát quy hoạch, hiện đã và đang vận hành hiệu quả tạo giá trị kinh tế và đóng góp thiết thực vào an sinh xã hội.

