Lo chậm tiến độ giải ngân các dự án, Bộ Xây dựng tính toán gì?

Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) vừa thông tin về tình hình giải ngân các dự án hạ tầng giao thông theo số liệu báo cáo của các chủ đầu tư, sản lượng giải ngân của Bộ đạt khoảng 37.174 tỷ đồng, đạt gần 43% so với kế hoạch giao đầu năm (87.199 tỷ đồng) và đạt hơn 46% so với kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm phần hết nhiệm vụ chi và điều chuyển cho địa phương (80.230 tỷ đồng).

Cụ thể, tới hết tháng 10/2025, giá trị giải ngân của Bộ Xây dựng ước đạt 43.531 tỷ đồng bao gồm: khoảng 41.488 tỷ đồng các dự án do chủ đầu tư thuộc Bộ giải ngân và khoảng 2.043 tỷ đồng các dự án do chủ đầu tư thuộc địa phương quản lý giải ngân.

Dự án đường sắt tốc độ cao. (Ảnh: AI khởi tạo)

Theo Vụ Kế hoạch - Tài chính, nếu đạt được con số trên, đến hết tháng 10, kết quả giải ngân của Bộ Xây dựng sẽ đạt xấp xỉ 50% so với kế hoạch giao đầu năm và đạt hơn 54% so với kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm phần hết nhiệm vụ chi và điều chuyển cho địa phương.

Chỉ ra điểm khó khăn trong quá trình giải ngân, Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, thách thức lớn đối với công tác giải ngân hiện nay là một số dự án còn chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa được tháo gỡ triệt để.

Các dự án còn đang gặp vướng mắc như: Cầu Đuống mới (TP Hà Nội); Nâng cấp QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì (tỉnh Phú Thọ); Cầu Cẩm Lý (tỉnh Bắc Ninh); Nâng cấp QL.46 đoạn Vinh - Nam Đàn (tỉnh Nghệ An); Nâng cấp QL28B (tỉnh Lâm Đồng); Nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, đường sắt cắt qua tuyến Đường thuỷ nội địa quốc gia (TP Cần Thơ, tỉnh An Giang).

Cùng đó là dự án đường sắt Hà Nội - Vinh (TP Hà Nội); Đường sắt Vinh - Nha Trang (tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Gia Lai); Đường Hồ Chí Minh các đoạn: Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn (tỉnh Tuyên Quang), Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang).

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành, khởi công toàn bộ các dự án quan trọng, trọng điểm theo đúng tiến độ chỉ đạo, đặc biệt là các dự án đã đăng ký khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025.

Việc giải ngân vốn gặp những khó khăn về điều kiện thời tiết bất lợi, mưa bão nhiều, bất thường và khó lường ảnh hưởng tới tiến độ thi công, nguy cơ gây sạt, trượt phải cần thêm thời gian xử lý; vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu đến nay chưa được tháo gỡ triệt để dẫn tới nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch ở một số dự án.

Bộ Xây dựng sẽ sẽ theo dõi, chỉ đạo sát sao tiến độ tổng thể của các dự án, có giải pháp điều hòa linh hoạt kế hoạch vốn của các dự án nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch để bố trí bổ sung vốn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định của dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, bảo đảm hoàn thành toàn bộ kế hoạch.