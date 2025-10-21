Tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm về dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, không để xảy ra tiêu cực

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 336/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết số 219/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý.

Cùng đó, chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn vốn theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 219/2025/QH15 của Quốc hội; tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án; tiến độ, chất lượng các dự án thành phần được giao làm cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành trong tổ chức thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho từng dự án thành phần theo thẩm quyền đáp ứng tiến độ yêu cầu của Nghị quyết này; kiểm tra, rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành liên quan đến Dự án để kịp thời điều chỉnh theo quy định hiện hành, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án.

Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt các dự án thành phần được phân cấp và thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm tiến độ khởi công dự án theo yêu cầu tại Nghị quyết này.

Tổ chức khảo sát, lập Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ các dự án thành phần; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng bảo đảm tiến độ Dự án; kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng thông thường theo quy định pháp luật...

Theo Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án thì việc thực hiện Dự án nhằm hình thành trục ngang Đông - Tây kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung bộ, kết nối hệ thống trục dọc (đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn Đông, Quốc lộ 1, đường bộ ven biển), phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, đáp ứng nhu cầu vận tải.

Đồng thời tạo dư địa, động lực phát triển không gian vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng...

Dự án có tổng chiều dài khoảng 125 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 43.734 tỷ đồng. Dự kiến Dự án hoàn thành vào năm 2029.