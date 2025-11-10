Gạo ST25 lần thứ 3 thắng giải 'gạo ngon nhất thế giới': Hé mở về các doanh nghiệp liên quan

Tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025 tại Phnom Penh, Campuchia, gạo ST25 của Việt Nam và gạo Phka Romdoul của Campuchia đã xuất sắc cùng giành giải Nhất cuộc thi năm nay.

Đại diện cho Việt Nam, ông Hồ Quang Cua cùng nhóm kỹ sư của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí. Nhóm kỹ sư này cũng là tác giả của giống lúa ST25 và xây dựng thương hiệu Gạo Ông Cua ST25 đều có mặt tại hội nghị và nhận giải thưởng này.

Ông Đỗ Hà Nam (bên trái) và ông Hồ Quang Cua (bên phải) nâng biểu tượng Gạo ngon nhất thế giới năm 2025. Ảnh: CTV

Trước đó, gạo ST25 lần đầu được vinh danh giải Nhất gạo ngon thế giới lần đầu tiên vào năm 2019. Lần thứ hai Gạo ST25 đạt giải Nhất ở cuộc thi này là năm 2023 và mới nhất là năm 2025.



Hé mở về các doanh nghiệp liên quan đến thương hiệu Gạo Ông Cua

Theo giới thiệu tại website https://gaoongcua.com/, Gạo Ông Cua là thương hiệu độc quyền thuộc sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí.

Gạo Ông Cua tượng trưng cho các dòng gạo ST, cụ thể là ST24, ST25... được nghiên cứu và phát triển bởi kỹ sư, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, TS. Trần Tấn Phương và ThS. Nguyễn Thị Thu Hương.

Ông Hồ Quang Cua tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt Trường Đại học Cần Thơ năm 1978. Sau khi lấy bằng kỹ sư, ông trở về quê nhà làm việc tại Phòng NN&PTNT huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).



Năm 1997, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Sóc Trăng. Đến năm 2001, ông chuyển qua làm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng. Ông về hưu từ năm 2013.



Sau khi về hưu ông tập trung cho việc nghiên cứu chọn tạo các giống lúa ST mới, trong đó thành tựu nổi bật nhất là giống lúa ST24 và ST25.



Kỹ sư Hồ Quang Cua. Ảnh: website https://gaoongcua.com/.

Ngoài doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí chịu trách nhiệm sản xuất độc quyền tất cả các sản phẩm thương hiệu Gạo Ông Cua, còn một pháp nhân khác liên quan là Doanh nghiệp tư nhân TMDV Hồ Quang (gọi tắt là DNTN Hồ Quang) chịu trách nhiệm sản xuất và độc quyền phân phối tất cả các giống lúa ST của kỹ sư Hồ Quang Cua.



Dữ liệu tại cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp cho biết, DNTN Hồ Quang được thành lập ngày 17/12/2014 tại Ấp Thạnh Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn gạo. Người đại diện theo pháp luật là bà Trịnh Kim Tuyến (SN 1953) - vợ doanh nhân Hồ Quang Cua.

Đến ngày 23/5/2022, doanh nghiệp thay đổi lĩnh vực kinh doanh chính là bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ. Đồng thời, tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Tại thay đổi gần nhất, ngày 12/6/2024, DNTN Hồ Quang tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông vẫn được giữ kín.



Việt Nam xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo sau gần 10 tháng

Tính đến ngày 15/10, Việt Nam đã xuất khẩu được 7,022 triệu tấn gạo, thu về 3,588 tỷ USD, giảm 4,4% về số lượng và giảm 21,94% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do trong nước, thị trường lúa, gạo ghi nhận sự giảm giá do hoạt động thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu chậm lại. Khu vực châu Á cũng có xu hướng trầm lắng do xuất khẩu yếu.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, lúa thơm tại ruộng có giá cao nhất 5.650 đồng/kg, bình quân 5.379 đồng/kg, giảm 21 đồng/kg so tuần trước. Ngược lại, lúa thường tăng 46 đồng/kg, với giá trung bình 5.161 đồng/kg.

Về tình hình sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến ngày 20-10, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống vụ Hè Thu 2025 được 1,239 triệu héc ta (cả vùng phía Nam là 1,854 triệu héc ta) và đã thu hoạch dứt điểm. Năng suất bình quân đạt 60,58 tạ/héc ta, sản lượng lúa ước đạt 7,509 triệu tấn (cả vùng phía Nam là 10,779 triệu tấn).

Cùng với đó, các địa phương đã xuống giống 763.000 héc ta cho vụ Thu Đông, đạt 102,8% so với kế hoạch 74.200 héc ta. Vụ mùa 2025 đã xuống giống được 144.000 héc ta, bằng 81,95% so với kế hoạch. Riêng vụ Đông Xuân 2025–2026, đến nay toàn vùng đã xuống giống được 54.000 héc ta trên tổng kế hoạch 1,266 triệu héc ta.