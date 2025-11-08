Trà cổ thụ, gạo Séng Cù.. sắp lên sóng livestream tại Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Sở Công Thương Lai Châu phối hợp tổ chức "Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc" năm 2025.

Được biết, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/11/2025, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu. Chương trình nhằm tôn vinh giá trị nông sản vùng cao, quảng bá sản phẩm đặc trưng, đồng thời thúc đẩy kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững cho khu vực miền núi phía Bắc.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh cho hay, ngày hội là cơ hội quan trọng để thúc đẩy kết nối cung cầu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối bền vững.

Theo ông Linh, Ngày hội năm nay được tổ chức quy mô cấp vùng, hướng tới mục tiêu nâng tầm giá trị nông sản miền núi phía Bắc, tạo cầu nối cho doanh nghiệp địa phương tiếp cận thị trường lớn hơn, đặc biệt là qua các kênh thương mại điện tử và phân phối hiện đại.

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Vương Thế Mẫn, ngày hội không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn đậm đà bản sắc văn hóa. Đây là dịp để các tỉnh miền núi phía Bắc giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối giao thương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.

Trong khuôn khổ chương trình, sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, ví dụ như Lễ khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc; Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc và doanh nghiệp xuất khẩu, cùng không gian trưng bày trên 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, nông sản, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ.

Đặc biệt, hoạt động livestream bán hàng trực tuyến trên nền tảng TikTok Shop sẽ giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng của Lai Châu như sâm Lai Châu, trà cổ thụ, đông trùng hạ thảo, gạo Séng Cù, thịt sấy, miến dong, sâm đất... – thể hiện xu hướng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, giúp nông sản vùng cao tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng cả nước.