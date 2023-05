Giá cà phê cuối tuần bật lên mạnh mẽ, cà phê nội cận kề mốc 54.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (7/5) dao động trong khoảng 53.200 - 53.900 đồng/kg. Giá cà phê tuần qua nhìn chung là tăng lên. So với đầu tuần, các tỉnh thành đã ghi nhận giá cà phê tăng 2.300 - 2.400 đồng/kg...

Giá cà phê hôm nay 7/5: Giá cà phê trong nước cận kề mốc 54.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch tuần này, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London bật tăng mạnh. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao hàng tháng 7/2023 tăng 59 USD, giao dịch tại 2.471 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9 tăng 55 USD, giao dịch tại 2.446 USD/tấn, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York cũng tăng. Kỳ hạn giao tháng 7/2023 tăng 5,1 Cent, giao dịch tại 188,05 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 9/2023 tăng 5,1 Cent, còn 185,6 Cent/lb, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 07/05/2023 lúc 14:30:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 07/05/2023 lúc 14:30:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tuần qua nhìn chung tăng. So với đầu tuần, các tỉnh thành đã ghi nhận tăng 2.300 - 2.400 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tuần qua nhìn chung tăng. So với đầu tuần, các tỉnh thành đã ghi nhận tăng 2.300 - 2.400 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giá lên mức 53.200 đồng/kg - mức thấp nhất ở thời điểm hiện tại, sau khi tăng 2.300 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai đang thu mua cà phê với giá 53.700 đồng/kg, tăng 2.300 đồng/kg. Kế đến là hai tỉnh Đắk Nông và Kon Tum ghi nhận mức giao dịch là 53.800 đồng/kg, cùng tăng 2.400 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk là 53.900 đồng/kg vào cuối tuần này, tăng 2.400 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh vào phiên giao dịch cuối tuần. Tình hình thị trường thế giới biến động theo xu hướng tăng do lo ngại nguồn cung thiếu hụt trong ngắn hạn. Ngoài ra, lo ngại rủi ro tăng cao khi báo cáo GDP quý I/2023 của Mỹ thấp hơn dự kiến có thể làm nhu cầu tiêu thụ cà phê giảm khiến các giới đầu cơ dịch chuyển dòng vốn sang các thị trường chứng khoán đang có mức lợi nhuận hấp dẫn hơn.

Quý I/2023, giá cà phê thế giới biến động theo xu hướng tăng do lo ngại nguồn cung thiếu hụt trong ngắn hạn. Xu hướng tăng giá tiếp tục diễn ra trong tháng 4/2023, song đà tăng giá chậm lại trong các phiên từ ngày 26 – 28/4/2023. Lo ngại rủi ro tăng cao khi báo cáo GDP quý I/2023 của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến có thể làm nhu cầu tiêu thụ cà phê giảm khiến các giới đầu cơ dịch chuyển dòng vốn sang các thị trường chứng khoán đang có mức lợi nhuận hấp dẫn hơn.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/4/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 11/2023 tăng lần lượt 12,8%, 13,5% và 14% so với cuối tháng 3/2023, lên mức 2.405 USD/tấn, 2.383 USD/tấn và 2.352 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/4/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 tăng lần lượt 11,4%, 10,5% và 9,8% so với cuối tháng 3/2023, lên mức 188,2 Uscent/lb, 185,4 Uscent/lb và 182,9 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/4/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 tăng lần lượt 4,8%, 12,3%, 8,1% và 9,2% so với cuối tháng 3/2023, lên mức 230 Uscent/lb, 233,6 Uscent/lb, 225 Uscent/lb và 224,6 Uscent/lb.

Dự báo 2 tháng còn lại của quý II/2023, tốc độ tăng giá cà phê có thể chậm lại do các yếu tố vĩ mô không thuận lợi. Tăng trưởng kinh tế thế giới được các tổ chức quốc tế dự báo không có nhiều khả quan trong năm nay. Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã nâng lãi suất USD lên thêm 0,25 điểm phần trăm tại phiên họp điều hành đầu tháng 5, góp phần gia tăng gánh nặng cho việc đầu cơ hàng hóa, có thể giúp giá vàng và dầu thô hồi phục, tác động tiêu cực lên giá cà phê.

Quý I/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng khoảng 25% so với thời điểm cuối năm 2022 và tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, lên khoảng 48.600 - 49.000 đồng/kg.

Tháng 4/2023, giá cà phê Robusta nội địa biến động theo xu hướng tăng giá cà phê toàn cầu. Ngày 28/4/2023, giá cà phê Robusta tăng 2.400 – 2.700 đồng/kg so với cuối tháng 3/2023, lên mức 50.800 – 51.500 đồng/kg.

Được biết năm 2022, mặc dù kinh tế thế giới đối mặt với khó khăn, lạm phát tăng cao, nhưng ngành cà phê Việt Nam vẫn được hưởng lợi nhờ giá. Trị giá nhập khẩu cà phê của nhiều thị trường trên thế giới mặc dù giảm, nhưng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn tăng mạnh. Đơn cử như thị trường Canada và Nhật Bản, mặc dù trị giá nhập khẩu từ thế giới trong năm 2022 giảm lần lượt 25,5% và 25,9% so với năm 2021, nhưng tăng mạnh nhập khẩu từ Việt Nam, mức tăng lần lượt 93,9% và 29,3%.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu cà phê của các thị trường Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản giảm so với cùng kỳ năm 2022. Kinh tế khó khăn, lạm phát vẫn ở mức cao, căng thẳng địa chính trị kéo dài, bất ổn trên thị trường tài chính được cho là nguyên nhân khiến nhu cầu tiêu thụ cà phê tại nhiều nền kinh tế lớn giảm.

Ngược lại, trị giá nhập khẩu cà phê của Liên minh châu Âu và Canada tăng trong những tháng đầu năm 2023. Theo Cơ quan Thống kê châu Âu, tháng 1/2023, EU nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt xấp xỉ 1,74 tỷ EUR (tương đương gần 1,92 tỷ USD), tăng 14,7% so với tháng 1/2022. Trong đó, EU nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 126 triệu EUR (tương đương 139 triệu USD), tăng 35,4% so với tháng 1/2022. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của EU từ thế giới chiếm 7,23% trong tháng 1/2023, cao hơn so với 6,1% thị phần trong tháng 1/2022.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo, niên vụ 2022/2023, tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc cùng với lạm phát ở mức cao sẽ kìm hãm nhu cầu tiêu thụ cà phê thế giới. Do đó, ICO dự báo tăng trưởng tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ chậm lại trong niên vụ 2022/2023, với mức tăng 1,7% lên 178,5 triệu bao. Trong đó, tiêu thụ cà phê của châu Âu được dự báo chỉ tăng 0,1% trong niên vụ 2022/2023, sau khi tăng 6% trong niên vụ trước.

Mặc dù vậy, thị trường cà phê toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục thâm hụt trong năm thứ hai liên tiếp, với mức thâm hụt 7,3 triệu bao trong niên vụ 2022/2023. Điều này có khả năng sẽ hỗ trợ cho giá cà phê thế giới tăng.

Nguồn: ITC; (*) Eurostat (tỷ giá 1 EUR = 1,1034 USD;) (**) Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ.