Giá cà phê hai sàn tiếp nối đà tăng, thị trường chú ý điều này

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục xu hướng tăng do lo ngại nguồn cung thiếu hụt. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2023 được ghi nhận tại mức 1.946 USD/tấn sau khi tăng 1,62% (tương đương 31 USD).

Giá cà phê hôm nay 16/12: Cao nhất 41.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London có xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 tăng thêm 31 USD, lên 1.946 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 tăng 1 USD, lên 1.878 USD/tấn, trong khi các kỳ hạn giao xa đều giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York tiếp nối đà tăng lên phiên thứ tư. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng thêm 3,60 cent, lên 171,75 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 3,15 cent, lên 171,65 cent/lb, các mức tăng khá mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

GIÁ CÀ PHÊ TRỰC TUYẾN SÀN LONDON, NEW YORK, BMF Cập nhật: 16/12/2022 lúc 11:54:01

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên không thay đổi, vẫn dao động trong khung 40.300 - 41.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá thấp nhất là 40.300 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng. Kế đó là tỉnh Đắk Lắk với mức 40.900 đồng/kg. Tương tự, hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông vẫn duy trì mức giá 41.000 đồng/kg trong hôm nay.

Các thị trường cà phê kỳ hạn tiếp tục biến động với hai xu hướng khác biệt, tiếp nối đà tăng ở New York và tương đối ổn định tại Lodon. Thông tin lượng tồn kho của ICE – New York vẫn còn ở mức thấp 23 năm và thời tiết ở các vùng cà phê chính phía đông nam Brazil có quá nhiều mưa sẽ gây ngập úng cho nhiều trang trại và bất lợi cho sự phát triển quả trong vụ mùa mới 2023.

Bên cạnh đó, báo cáo kết quả khảo sát vụ mùa 2022 lần thứ tư của Conab – Brazil và đánh giá vụ mùa mới 2023/2024, với nhận định cao hơn vụ mùa 2021 nhưng thấp hơn một chút so với vụ mùa 2022 và các dự báo của nhiều tổ chức và thương nhân quốc tế khác. Các con số chính thức của vụ mùa 2023/2024 sẽ được công bố vào tháng 1/2023. Các thông tin này đã tiếp tục hỗ trợ giá New York duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn.

Các Quỹ và đầu cơ tiếp tục điều chỉnh, cân đối vị thế trước ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn kỳ hạn tháng 12 trên cả hai sàn với tác động nhẹ của việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất USD thêm 0,5% cùng với mức tăng lãi suất đồng Euro thêm 0,5% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng như của ngân hàng các nước.

Tuy nhiên, lo ngại kinh tế thế giới suy thoái vẫn là lực cản hiện hành của các thị trường hàng hóa nói chung.

Nhiều dự báo về vụ cà phê tiếp theo của Brazil - được coi là chìa khóa để cải thiện mức cung toàn cầu, đã được đưa ra trong tuần này, song khoảng cách giữa các quan điểm vẫn còn lớn.

Pine Agronegocios - một cơ quan môi giới có trụ sở tại Brazil, đã công bố báo cáo của mình sau chuyến khảo sát trên khắp 1.500km vùng trồng cà phê trên cả nước.

Theo đó, cơ quan này ước tính tổng sản lượng trong niên vụ 2023/2024 (tháng 7 - tháng 6 năm sau) là 54,36 triệu bao loại 60kg, sau khi xem xét dự báo chính thức là 50,38 triệu bao cho niên vụ 2022/2023.

Trong đó, sản lượng cà phê Arabica được ước tính là 34,07 triệu bao và sản lượng cà phê Robusta ước đạt 20,29 triệu bao.

Hiện Việt Nam đang bước vào niên vụ cà phê 2022 - 2023, dự báo sản lượng cà phê nước ta trong niên vụ 2022 - 2023 dự kiến giảm khoảng 10 - 15% so với niên vụ 2021 – 2022, đạt khoảng 1,47 triệu tấn.

Theo Tổng cục Hải Quan, tổng khối lượng cà phê xuất khẩu của nước ta trong tháng 11 đạt 128.403 tấn với trị giá 304,4 triệu USD, tăng 60,8% về lượng và tăng 47,1% về trị giá so với tháng trước, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái tăng 19,7% về lượng và 25,4% về trị giá. Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu cà phê đã đạt 1,58 triệu tấn với kim ngạch thu về hơn 3,63 tỷ USD, tăng 13,4% về lượng và tăng 34,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Với kết quả này, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sau 11 tháng đã vượt 556 triệu USD so với 3,07 tỷ USD của năm 2021 và tiến gần mức kỷ lục 4 tỷ USD mà ngành cà phê hướng đến trong năm nay.

Về thị trường tiêu thụ, Liên minh châu Âu (EU) vẫn là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng qua với khối lượng đạt 616.972 tấn, tăng 23,1% so với cùng kỳ và chiếm 39% tỷ trọng xuất khẩu.

Đứng thứ hai về thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 11 tháng qua là thị trường Mỹ với khối lượng đạt 109.581 tấn, giảm 10,1% so với cùng kỳ. Những thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo gồm Nhật Bản đạt 99.622 tấn (+1,2%), Nga 92.951 tấn (+26,6%), Philippines 47.764 tấn (-1,5%), Anh 40.448 tấn (+51,2%)…

