Giá cao su bị tác động mạnh bởi dầu thô và xung đột, chỉ có một hy vọng.

Giá cao su có khả năng tăng do kỳ vọng nhu cầu từ người mua số lượng lớn sẽ đi lên, bên cạnh đà tăng của giá dầu thô.

Liên tục biến động mạnh bởi dầu thô, xung đột

Trong 10 ngày giữa tháng 3/2022, giá cao su tại thị trường châu Á bị tác động bởi diễn biến của thị trường dầu thô và lo ngại tác động của cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine, cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su liên tục giảm đến ngày 17/3/2022, sau đó tăng trở lại.

Ngày 18/3/2022, giá cao su RSS3 giao tháng 4/2022 giao dịch ở mức 247 Yên/kg (tương đương 2,08 USD/kg), tăng 2,2% so với ngày 8/3/2022, nhưng giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2021. Giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng trở lại do đồng Yên giảm giá và chứng khoán toàn cầu mạnh lên, trong khi căng thẳng Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra.

Tại sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su giảm xuống mức thấp nhất là 13.170 NDT/tấn vào ngày 17/3/2022, sau đó đã tăng trở lại vào ngày 18/3/2022, nhưng so với 10 ngày trước đó giá vẫn thấp hơn. Ngày 18/3/2022, giá cao su RSS3 giao tháng 4/2022 giao dịch ở mức 13.355 NDT/tấn (tương đương 2,1 USD/ tấn), giảm 1,4% so với 10 ngày trước đó và giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2021. Số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng đột biến đã khiến một số công ty, trong đó có các công ty sản xuất lốp xe ngừng sản xuất, khiến cho nhu cầu đối với cao su giảm.

Tại Thái Lan, giá mủ cao su tiếp tục xu hướng giảm đến ngày 17/3/2022, sau đó tăng nhẹ vào ngày 18/3/2022. Ngày 18/3/2022 giá cao su RSS3 chào bán ở mức 68,36 Baht/kg (tương đương 2,04 USD/kg), giảm 1,4% so với 10 ngày trước đó và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá cao su cập nhật ngày hôm nay (23/3) vẫn biến động trái chiều: Tăng mạnh tại Osaka, giảm tại Thượng Hải. Theo đó, tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su hôm nay, lúc 17h24, kỳ hạn tháng 7/2022, tăng mạnh lên mức 252,3 Yên/kg, tăng mạnh 1,8 Yên, tương đương 1,8%. Giá cao su tại Thượng Hải – Shanghai Futures Exchange (SHFE): Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2022 trên sàn Thượng Hải giảm nhẹ 40 NDT, xuống mức 13.325 NDT/tấn, tương đương 0,30%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng và tính chung cả tuần tăng lần đầu tiên trong vòng 3 tuần do thị trường chứng khoán Tokyo tăng và nguồn cung nguyên liệu thô từ Thái Lan hạn chế.

Trên sàn Singapore, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 0,1% xuống 171,5 US cent/kg.

Nguồn cung nguyên liệu thô từ Thái Lan thắt chặt và giá cao su vật chất tăng mạnh đã hỗ trợ giá trên sàn Osaka.

Giá cao su tự nhiên giảm hơn nữa tại Kerala ( là một bang thuộc miền Nam Ấn Độ) do nhu cầu thấp từ các nhà dự trữ trong nước. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết, lo ngại về nguồn cung đã bắt đầu làm giảm giá. Các chuyên gia cho biết, sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ có thể giảm do mưa lớn vào tháng 10 và tháng 11 ở Kerala, nhà sản xuất lớn nhất của nước này, gây ảnh hưởng đến mùa khai thác cao điểm.

Giá cao su vẫn có một kỳ vọng đi lên

Dự báo, giá cao su vẫn có khả năng tăng mạnh do kỳ vọng nhu cầu từ người mua số lượng lớn sẽ đi lên, bên cạnh đà tăng của giá dầu thô.

Trong 10 ngày giữa tháng 3/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước giữ ổn định so với 10 ngày trước đó. Tại Bình Phước, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 330-340 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 348-350 đồng/độ TSC. Giá mủ cao su Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 310- 320 đồng/độ TSC.

Những dự báo cho thấy nhu cầu cao su trên thế giới vẫn đang có xu hướng tăng lên. Vì vậy, triển vọng ngành cao su toàn cầu trong quý 2/2022 sẽ khó ảm đạm, giá bán sẽ tiếp tục giữ ở mức cao nếu giá dầu cứ tiếp tục tăng lên.

Theo ước tính của Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên, sản lượng cao su toàn cầu trong năm 2022 có thể đạt 14,55 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ có thể lên tới 14,8 triệu tấn, tăng 4 - 5% so với năm 2021. Ngoài việc nguồn cung thiếu hụt, giá dầu đi lên cũng kéo theo giá cao su tổng hợp tăng, bởi dầu thô là nguyên liệu đầu vào sản xuất cao su tổng hợp.

Cùng với nhu cầu nhập khẩu cao su của các thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, dự báo tiếp tục xu hướng tăng nhờ kinh tế ở các thị trường này đang dần hồi phục sẽ là tín hiệu lạc quan cho việc xuất khẩu cao su Việt Nam.

Những tín hiệu tích cực về mặt thị trường được thể hiện khá rõ về nhu cầu từ 2 thị trường lớn nhất của cao su Việt Nam là Trung Quốc và Ấn Độ.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất của cao su Việt Nam năm 2021 và dự báo sẻ phải nhập thêm 2 triệu tấn cao su để đáp ứng nhu cầu trong thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022.

Còn theo dự báo của Tổng cục Cao su Ấn Độ, trong năm 2022, sản lượng cao su thiên nhiên của nước này chỉ đạt 800.000 tấn trong khi nhu cầu tiêu thụ lên tới 1.240.000 tấn. Như vậy, Ấn Độ cần nhập khẩu thêm 440.000 tấn cao su.

Do nhu cầu nhập khẩu cao su của Ấn Độ tăng cao nên trong năm 2021, Việt Nam đã xuất khẩu sang Ấn Độ 119.000 tấn cao su, trị giá 212 triệu USD, tăng tới 93,9% về lượng và 138,1% về trị giá.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 101,66 nghìn tấn, trị giá 181,75 triệu USD, giảm 47,2% về lượng và giảm 45,1% về trị giá so với tháng 1/2022; so với tháng 2/2021 giảm 2,4% về lượng, nhưng tăng 5,4% về trị giá. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 294,35 nghìn tấn, trị giá 512,81 triệu USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 7,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Về giá xuất khẩu: Tháng 2/2022, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.788 USD/tấn, tăng 4,1% so với tháng 1/2022 và tăng 8% so với tháng 2/2021.

Tháng 2/2022, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 66,1% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 67,18 nghìn tấn, trị giá 117,15 triệu USD, giảm 53,1% về lượng và giảm 51,9% về trị giá so với tháng 1/2022; so với tháng 2/2021 giảm 9,9% về lượng và giảm 1,8% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.744 USD/tấn, tăng 2,5% so với tháng 1/2022 và tăng 9% so với tháng 2/2021. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 210,42 nghìn tấn cao su, trị giá 360,96 triệu USD, giảm 2,8% về lượng, nhưng tăng 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam đang phải cạnh tranh rất mạnh với Thái Lan để xuất khẩu cao su vào Trung Quốc, Ấn Độ...