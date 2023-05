Thông tin Trung Quốc tăng nhập thịt lợn, giá lợn Trung Quốc có thể cải thiện đã đẩy giá lợn hơi trong nước có xu hướng đi lên những ngày qua...

Giá lợn hơi hôm nay 9/5 ghi nhận mức tăng cao nhất 2.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 09/05/2023, toàn quốc giữ xu hướng đi lên. Khoảng dao động của giá lợn hơi vẫn giữ ở mức 52.000-55.000 đồng/kg, tỉnh đạt mức giá cao nhất nước duy nhất tại Long An. Thị trường tuy chưa có biến động lớn nhưng nhìn chung vẫn đang theo chiều hướng đi lên vì thông tin Trung Quốc tăng nhập thịt lợn, người chăn nuôi hy vọng mức giá sẽ tăng trưởng hơn nữa và giữ sự bền vững.

Ngày 9/5, giá lợn của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam giữ mức 56.500 đồng/kg. Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 47.400 đồng/kg, thấp so với mức 48.800 đồng/kg của ngày 7/5 và vẫn ở mức thấp so với cuối tháng 4.

Giá lợn hơi vẫn giữ xu hướng đi lên, người chăn nuôi hy vọng

Giá lợn hơi vẫn giữ xu hướng đi lên, người chăn nuôi hy vọng

Trước đó, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi ghi nhận mức tăng cao nhất 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Theo đó, mức giá 54.000 đồng/kg được thương lái thu mua tại Vĩnh Phúc. Đây cũng là mức giá lợn hơi cao nhất khu vực.

Giá lợn hơi tại Thái Nguyên đứng ở mức 53.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá lợn hơi của tỉnh Hưng Yên. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại một loạt các địa phương gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Tuyên Quang. Các địa phương khác trong khu vực, giá lợn đứng ở mức 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá lợn hơi cũng ghi nhận mức tăng cao nhất 2.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg. Theo đó, giá lợn hơi tại Quảng Bình, Quảng Trị cùng đứng ở mức 53.000 đồng/kg. Còn tại Quảng Ngãi, Lâm Đồng, giá lợn hơi cùng đứng ở mức 54.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Lâm Đồng. Đây là mức giá cao nhất khu vực. Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá thấp nhất khu vực 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại một loạt các địa phương gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi tăng 1.000 đồng/kg ở một vài địa phương và dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg. Cụ thể, tại các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng giá lợn hơi ở mức 53.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 55.000 đồng/kg ghi nhận tại tỉnh Long An. Các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Theo một số chuyên gia, giá lợn trong nước có thể tiếp tục giữ xu hướng tăng nhờ thông tin tích cực từ thị trường Trung Quốc.

Trong quý I/2023, ngành chăn nuôi lợn trên thế giới đối mặt với hàng loạt bất ổn do sự tăng trưởng chậm của nhiều nền kinh tế lớn gây áp lực lên nhu cầu, trong khi dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp khi nhiều quốc gia có các trường hợp mắc mới. Giá thịt lợn trên thế giới giảm nhẹ do nguồn cung lợn dồi dào, đặc biệt là ở Brazil và Hoa Kỳ, mặc dù nhập khẩu thịt của Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 4/2023, giá lợn nạc tại Chicago, Hoa Kỳ biến động mạnh, sau khi giảm xuống mức 71,55 UScent/lb (ngày 13/4/2023), giá tăng trở lại. Ngày 28/4/2023, giá lợn nạc tại Chicago, Hoa Kỳ giao kỳ hạn gần ở mức 77,93 UScent/lb, tăng 2% so với cuối tháng 3/2023, nhưng vẫn giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), dự báo sản lượng thịt lợn thế giới và thương mại quốc tế đều giảm. Theo đó, sản lượng thịt lợn thế giới năm 2023 dự kiến đạt 114,3 triệu tấn, giảm 0,2% so với tổng sản lượng năm 2022. Xuất khẩu toàn cầu được dự báo đạt 9,88 triệu tấn trong năm 2023, giảm 0,1% so với năm 2022. Nhập khẩu dự kiến sẽ đạt 10,6 triệu tấn, giảm 3,4% so với năm 2022. Mức tiêu thụ dự kiến sẽ tăng 0,2%, lên 113,7 triệu tấn trong năm 2023.

Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhẹ do nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh sau khi dỡ bỏ các hạn chế về Covid. Năm 2023, Trung Quốc được dự báo sẽ sản xuất 55,5 triệu tấn thịt lợn, tăng 0,2% so với năm 2022. Khối lượng nhập khẩu ước tính tăng 3,5%, đạt 2,2 triệu tấn thịt lợn. Xuất khẩu của Trung Quốc được dự báo cao hơn do việc nới lỏng kiểm soát biên giới ở Nhật Bản và Hồng Kông, điều này sẽ kích thích nhu cầu tiêu dùng từ nhà hàng, khách sạn và cơ quan tổ chức đối với các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến từ Trung Quốc.

Hiện Trung Quốc đang đối mặt với sự bùng phát trở lại của dịch tả lợn châu Phi, trong khi nhu cầu thịt lợn đang phục hồi, những rủi ro về nguồn cung suy giảm có thể càng đẩy giá mặt hàng này tăng cao. Trong báo cáo mới đây, ngân hàng Rabobank dự báo làn sóng dịch bệnh mới sẽ làm giảm công suất sản xuất và đẩy giá thịt lợn tại Trung Quốc sẽ tăng trong quý II/2023.

Hiện Trung Quốc đang đối mặt với sự bùng phát trở lại của dịch tả lợn châu Phi, trong khi nhu cầu thịt lợn đang phục hồi, những rủi ro về nguồn cung suy giảm có thể càng đẩy giá mặt hàng này tăng cao.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, quý I/2023, Trung Quốc nhập khẩu 1,9 triệu tấn thịt (bao gồm cả nội tạng), trị giá 7,06 tỷ USD, tăng 17,4% về lượng và tăng 13% về trị giá so cùng kỳ năm 2022, chủ yếu nhập khẩu từ Brazil, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Argentina, Newzeland… Trừ Hoa Kỳ, lượng thịt nhập khẩu của Trung Quốc từ các thị trường này đều tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, trong quý I/2023, Trung Quốc nhập khẩu 633,8 nghìn tấn thịt trâu, bò (HS 0201; 0202), với trị giá 3,36 tỷ USD, tăng 24,2% về lượng và tăng 3,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu nhập khẩu từ Brazil, Argentina, Urugoay, Newzeland, Australia... Trừ Urugoay và Newzeland, lượng thịt trâu, bò nhập khẩu của Trung Quốc từ các thị trường còn lại đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp thịt trâu, bò cho Trung Quốc trong quý I/2023, chiếm 44,18% trong tổng lượng thịt trâu, bò nhập khẩu của Trung Quốc, với 280,01 nghìn tấn, trị giá 1,46 tỷ USD, tăng 124,9% về lượng và tăng 82,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quý I/2023, Trung Quốc nhập khẩu 337,57 nghìn tấn thịt và phụ phẩm của gia cầm (HS 0207), trị giá 1,1 tỷ USD, tăng 2,6% về lượng và tăng 27,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu nhập khẩu từ Brazil, Hoa Kỳ, Nga, Thái Lan, Argentina... Trừ Hoa Kỳ, lượng thịt và phụ phẩm gia cầm nhập khẩu của Trung Quốc từ các thị trường này đều tăng so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp thịt và phụ phẩm của gia cầm tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh cho Trung Quốc trong quý I/2023, chiếm 44,94% trong tổng lượng thịt và phụ phẩm gia cầm nhập khẩu của Trung Quốc, với 151,69 nghìn tấn, trị giá 440,07 nghìn USD, tăng 4,4% về lượng và tăng 28,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Lượng thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc cũng tăng trong quý I/2023. Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong quý I/2023, Trung Quốc nhập khẩu 528,09 nghìn tấn thịt lợn (HS 0203), với trị giá 1,3 tỷ USD, tăng 28,2% về lượng và tăng 56,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Các thị trường cung cấp thịt lợn lớn nhất cho Trung Quốc trong quý I/2023 gồm: Brazil, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Hà Lan, Đan Mạch, Canada... Trong đó, Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Trung Quốc, cung cấp 23,07% trong tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc trong quý I/2023, với 121,85 nghìn tấn, trị giá 324,62 triệu USD, tăng 50,3% về lượng và tăng 92,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong nước, thị trường đang kỳ vọng giá lợn hơi sẽ tăng nhẹ trong quý II/2023 và sẽ cải thiện rõ rệt trong quý III/2023 khi nhu cầu ăn uống tăng trở lại trong bối cảnh ngành du lịch, dịch vụ tiếp đà hồi phục và việc Trung Quốc phục hồi kinh tế, giá lợn nước này đi lên có thể ảnh hưởng một phần thị trường lợn Việt Nam.



Ngoài ra, nguồn cung từ các hộ chăn nuôi trong nước giảm cũng sẽ tác động đến giá lợn hơi những quý tiếp theo. Dự báo nguồn cung lợn năm 2023 của ta sẽ không có biến động lớn vì thực tế nhiều hộ chăn nuôi đã cạn vốn để ngay lập tức tái đàn với quy mô lớn do đã chịu lỗ trong hai năm liên tiếp.