Giá lợn hơi chưa thể thoát xu hướng giảm

Giá lợn hơi hôm nay 10/02/2023, miền Bắc lợn hơi bắt đầu tụt giảm giá. Tại miền Trung, tỉnh Đắk Lắk cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg về giá 51.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Đồng Tháp ngược lại tăng 1.000 đồng/kg, đạt 55.000 đồng/kg - đây là mức giá cao nhất nước.

Giá lợn hơi loanh quanh ở vùng đáy mà vẫn còn tụt giảm

Giá lợn hơi hôm nay 10/02/2023, miền Bắc giá lợn hơi bắt đầu tụt giảm. Tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang giảm giá lợn 1.000 đồng/kg, về mức giá 52.000 đồng/kg. Tại miền Trung, tỉnh Đắk Lắk cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg về giá 51.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Đồng Tháp ngược lại tăng 1.000 đồng/kg, đạt 55.000 đồng/kg - đây là mức giá cao nhất nước.

Ngày 10/2 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam vẫn giữ ổn định ở mức thấp sau khi liên tục giảm từ cuối năm ngoái. Giá lợn hơi CP tại miền Bắc đứng ở mức 59.000 đồng/kg. Tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại Trung Quốc giá lợn hơi ngày 10/2 tiếp tục giảm thấp, đứng ở mức 49.800 đồng/kg, giảm so với mức trên 50.000 đồng/kg của những đầu tháng 2; giảm so với mức 53.100 đồng/kg trước Tết Nguyên đán. Mức giá này thấp hơn nhiều so với mức 76.600 đồng/kg của tháng 12 năm ngoái. Trước đó, giá lợn Trung Quốc liên tục đứng ở mức hơn 80.000 đồng/kg thời gian cuối năm vừa qua.

Giá lợn hơi ở vùng đáy nhưng vẫn tiếp tục có xu hướng giảm

Giá lợn hơi ở vùng đáy nhưng vẫn tiếp tục có xu hướng giảm

Trước đó, giá lợn hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, giá lợn hơi cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại các địa phương Yên Bái, Lào Cai và Hà Nam. Các tỉnh/thành còn lại, giá lợn hơi đứng ở mức 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Theo đó, giá lợn hơi tại tỉnh Quảng Ngãi được thu mua ở mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh còn lại duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi hạ 2.000 đồng/kg, thương lái tại tỉnh Long An đang thu mua lợn hơi ở mức 52.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác trong khu vực không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, ngoại trừ Đồng Tháp và Bến Tre neo ở ngưỡng 54.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại giao dịch ổn định trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Báo cáo thịt tháng 12/2022 của USDA cho thấy lần đầu tiên trong 9 quý vừa qua, đàn lợn giống của Mỹ tăng trưởng. Mặc dù lượng lợn tính đến ngày 1/12/2022 chỉ tăng 2.000 con so với quý trước đó, nhưng đã tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý là mức độ sinh sản từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023 tăng 1% so với cùng kỳ năm trước và từ tháng 3 đến tháng 5/2023 sẽ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Việc tăng đàn sẽ thúc đẩy sản lượng lợn tăng vào nửa cuối năm 2023. Rabobank tiếp tục dự báo sản lượng thịt lợn năm 2023 của Mỹ tăng 0,2%.

Theo các chuyên gia, giá lợn hơi của Mỹ trong suốt quý IV/2022 vẫn ở trên mức trung bình của năm, nhưng sau đó đã giảm xuống. Khoảng 800.000 con lợn tồn đọng sau những cơn bão ở miền Trung Tây gần đây và thị trường ảm đạm đang gây áp lực giảm giá thịt lợn kỳ hạn, hiện đã giảm 10 USD so với thời điểm giá cao.

Báo cáo cho biết nhu cầu giảm đối với thịt ba chỉ (giảm 22% so với cùng kỳ) và sườn (giảm 12%), trong khi giăm bông tăng cao (tăng 40% so với cùng kỳ). Xuất khẩu giăm bông sang Mexico tăng mạnh và nhu cầu chế biến ổn định đã giữ cho tồn kho tại Mỹ ở mức thấp (giảm 28% so với cùng kỳ), do đó hỗ trợ giá tăng. Giá trong 6 tháng đầu năm 2023 dự kiến sẽ duy trì trên mức trung bình của năm 2022.

Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ quý IV/2022 tăng mạnh đang thúc đẩy triển vọng năm 2023. Xuất khẩu đã tăng 4% so với năm trước về khối lượng và tăng 12% về giá trị. Xuất khẩu tăng mạnh sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Cộng hòa Dominica đã bù đắp cho mức sụt giảm sang thị trường Nhật Bản. Các chuyên gia cho biết: Xuất khẩu sang Mexico đạt tốc độ kỷ lục, với khối lượng tháng 11/2022 không thay đổi và giá trị xuất khẩu tăng 39% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu năm 2022 dự kiến giảm 10% so với năm 2021 về khối lượng (giảm 277 tấn) và giảm 7% về giá trị. Rabobank dự kiến khối lượng thịt lợn xuất khẩu của Mỹ năm 2023 sẽ tăng 4%, nếu xuất khẩu sang Mexico tiếp tục ổn định và sang Trung Quốc phục hồi.

Trong khi đó, nhu cầu thịt lợn của Trung Quốc giảm. Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc - loại thịt phổ biến nhất - đã giảm một nửa trong 18 tháng qua do sản xuất trong nước tăng, giá thấp và nhu cầu yếu.

Sản lượng thịt lợn tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới, năm ngoái đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014, do giá tăng trong mùa hè đã khuyến khích nông dân vỗ béo lợn nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, trong tháng 1/2023, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc kêu gọi nông dân giảm sản lượng thịt lợn dư thừa.

Nhu cầu của Trung Quốc chậm lại đã tác động dây chuyền đến thị trường châu Âu. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở một số nước châu Âu, trong đó có Đức, đã thúc đẩy các nhà chăn nuôi ở Tây Ban Nha đẩy mạnh sản lượng nhằm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tất cả số thịt đó hiện đang tràn ngập thị trường châu Âu, nơi người tiêu dùng hiện đang đối phó với lạm phát và lo lắng về tương lai.

Ở ta, theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong tháng 1, tình hình phát triển tốt. Các cơ sở chăn nuôi giữ ổn định quy mô, nguồn cung thịt các loại và trứng gia cầm đáp ứng đầy đủ cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 1 năm 2023 tăng khoảng 10,4% so với cùng thời điểm năm 2022; tổng số gia cầm tăng khoảng 3,4%. Giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi trong tháng 1/2023 ước đạt 30 triệu USD, tăng 14,5%.

Giá thịt lợn hơi trong tháng 1 vẫn chưa khởi sắc. Nguồn cung thịt lợn đã hồi phục tốt trong thời gian vừa qua khiến giá lợn giảm, tuy nhiên giá thức ăn chăn nuôi tăng cao liên tục khiến chi phí sản xuất tăng. Vấn đề này tạo áp lực lớn đối với người chăn nuôi lợn. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 1 năm 2023 tăng khoảng 10,4% so với cùng thời điểm năm 2022.

Trên thị trường thế giới, giá lợn nạc giao tháng 2/2023 ở Chicago, Mỹ biến động giảm trong tháng qua với mức giảm 13,475 UScent/lb xuống mức 77,325 UScent/lb. Giá thịt lợn Mỹ giảm do nhu cầu trong nước giảm và xuất khẩu sang Trung Quốc suy yếu.

Tại thị trường trong nước, trong tháng 1/2023, giá lợn hơi biến động tùy theo vùng, miền khác nhau. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi ổn định, dao động trong khoảng 51.000 – 53.000 đ/kg. Trong khi đó, giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên tăng khoảng 2.000 đ/kg lên 51.000 – 54.000 đ/kg. Giá lợn hơi tại miền Nam tăng 1.000 đ/kg lên 51.000 – 54.000 đ/kg.

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi năm 2022 đạt 409 triệu USD, giảm 5,2% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 106,4 triệu USD, giảm 3,5%; thịt và phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 115,2 triệu USD, giảm 0,5%. Ước giá trị xuất khẩu chăn nuôi tháng 1 năm 2023 đạt 30 triệu USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2022 đạt 3,29 tỷ USD, giảm 0,7% so với năm 2021. Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa đạt 1,25 tỷ USD, tăng 6,4%; giá trị nhập khẩu của thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 1,52 tỷ USD, tăng 9,1%.

Ước giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tháng 1 năm 2023 đạt 285 triệu USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Các công ty chứng khoán nhận định các công ty chăn nuôi sẽ bắt đầu phục hồi vào năm 2023 khi chi phí chăn nuôi sẽ giảm, trong khi giá lợnhơi dự kiến sẽ tăng chậm, khủng hoảng vẫn đeo bám thị trường ít nhất là đến giữa năm nay.