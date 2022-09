Giá lợn hơi đồng loạt giảm mạnh với biên độ rộng ở cả ba khu vực miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và khu vực miền Nam.

Giá lợn hơi ghi nhận mức giảm sâu nhất 5.000 đồng/kg

Giá lợn hơi ngày 21/09/2022, đồng loạt giảm mạnh. Giá lợn hơi tại cả 3 miền tiếp tục giảm từ 1.000 - 5.000 đồng/kg, tính đến chiều 21/9, mức giá lợn hơi trung bình toàn quốc tiếp tục giảm còn 59.000 đồng/kg.

Hôm 21/9 giá lợn hơi tại Thái Nguyên giảm đột biến về mức 59.000 đồng/kg, miền Bắc đang thừa lượng lợn nên bán rất chậm. Người chăn nuôi lại hoang mang trước sự biến động khó lường của thị trường lợn hơi gần đây.

Ngày 21/9 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam đứng ở mức thấp. Giá lợn hơi CP cao nhất tại miền Bắc, đứng ở mức 66.000 đồng/kg; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 62.000 đồng/kg. Giá lợn hơi Trung Quốc hôm nay giảm, đứng ở mức 80.500 đồng/kg so với mức 81.300 đồng/kg của chiều trước đó.

Nguồn: ANOVA FEED

Nếu giá lợn hơi giảm xuống quá thấp sẽ gây khó khăn cho các các địa phương trong việc đẩy mạnh tái đàn phục vụ cho nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi sáng 21/9 điều chỉnh giảm ở hầu hết các tỉnh thành trong khu vực và dao động trong khoảng 60.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, sau khi giảm 5.000 đồng/kg, TP.Hà Nội sáng 21/9 giao dịch lợn hơi với giá thấp nhất khu vực là 60.000 đồng/kg và đến chiều nay là Thái Nguyên, giá chỉ còn 59.000 đồng/kg.

Cùng giảm 3.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại các địa phương Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ lần lượt ở mức 62.000 đồng/kg, 62.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Giang, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg và đang thu mua lợn hơi trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, các đia phương Hưng Yên và Thái Bình cùng thu mua lợn hơi với giá 65.000 đồng/kg. Duy nhất chỉ có Tuyên Quang không ghi nhận sự biến động về giá trong ngày hôm này và neo ở mức 62.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi ngày 21/9 giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày trước đó và dao động trong khoảng 57.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, mức giảm sâu nhất 3.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, các địa phương này cùng điều chỉnh giao dịch xuống chung mức 62.000 đồng/kg. Các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa và Thanh Hóa giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg xuống còn 57.000 đồng/kg, 62.000 đồng/kg và 63.000 đồng/kg.

Cùng điều chỉnh giảm theo xu hướng chung của thị trường, tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi ngày 21/9 mức giảm trong khoảng 1.000 - 3.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 57.000 - 64.000 đồng/kg. Theo đó, cùng điều chỉnh giảm từ 1.000 – 3.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại Tây Ninh, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng về mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu, giá lợn hơi ngày 21/9 giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg và về mức 60.000 đồng/kg. Tại Cần Thơ, giá lợn hơi cũng ghi nhận mức giảm 2.000 đồng/kg, và neo ở mức 58.000 đồng/kg.

Dự báo giá lợn hơi ngày 22/9 cho thấy: Thị trường vẫn trên tiếp đà lao dốc.

Theo Tổng cục Thống kê, ngành chăn nuôi vẫn đang phải đối mặt với khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt, tuy nhiên do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi tăng, nên người chăn nuôi không mở rộng quy mô, tổng số gia cầm của cả nước tính đến cuối tháng 7/2022 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021 - đây là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022. Tổng số bò của cả nước tính đến cuối tháng 7/2022 tăng khoảng 2,6%; tổng số lợn tăng khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân năm 2022 đạt khoảng 5,0- 5,5% so với năm 2021. Sản lượng thịt các loại đạt khoảng 6,95 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021 (trong đó sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 4,2 triệu tấn và sản lượng thịt gia cầm đạt trên 1,9 triệu tấn).

Nguồn cung sẽ ảnh hưởng tới giá cả. Tháng cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán, nhu cầu về lương thực, thực phẩm thường tăng từ 10 -15% so với những tháng trước đó. Cụ thể, số lượng thịt lợn tiêu thụ trung bình mỗi năm là khoảng 4 triệu tấn; tháng Tết, nhu cầu tăng lên, ở mức khoảng 420.000 tấn. Theo Bộ Nông nghiệp, nếu giá lợn hơi giảm xuống quá thấp sẽ gây khó khăn cho các các địa phương trong việc đẩy mạnh tái đàn phục vụ cho nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm.