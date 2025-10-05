Giá vàng hôm nay 5/10: Thế giới sẽ chinh phục mốc 4.000 USD/ounce trong tuần tới?

Giá vàng hôm nay 5/10, lạc quan giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần này ở quanh mức 3.885 USD/ounce, tăng mạnh hơn 131 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, vàng thế giới tăng giá trong tuần này do chính phủ Mỹ đóng cửa đã tạo thêm một lý do để bán USD và chuyển sang tài sản cứng, đẩy giá kim loại quý này lên gần mức 3.900 USD/ounce.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall vẫn lạc quan hơn bao giờ hết sau một màn trình diễn nổi bật khác, trong khi các nhà đầu tư Main Street cũng ngày càng lạc quan về tiềm năng tăng giá của kim loại quý này vào tuần tới.

Tuần này, 12 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, với Phố Wall một lần nữa chiếm ưu thế. Trong đó, 11 chuyên gia, tương đương 92%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi không ai dự đoán giá sẽ giảm. Các nhà phân tích còn lại, chiếm 8% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 253 phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Main Street bắt đầu bắt kịp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong đó, 186 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 74%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 45 nhà đầu tư khác, tương đương 18%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 22 nhà đầu tư còn lại, chiếm 9% tổng số, dự đoán giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Trong 12 chuyên đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, không có ai dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Nguồn: Kitco News

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết, giá vàng đã tăng tuần thứ 7 liên tiếp và chỉ giảm trong một tuần kể từ cuối tháng 7 vừa qua. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa, những đồn đoán về việc châu Âu tái sử dụng dự trữ vàng của Nga, và chiến tranh hỗn hợp ở châu Âu dường như đang hỗ trợ tâm lý thị trường

"Mức hỗ trợ ngắn hạn dường như đã được thiết lập quanh mức 3.800 USD/ounce. Mức 4.000 USD/ounce dường như không còn xa nữa", ông Marc Chandler nhận định.

Đồng quan điểm, ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com nhận định, vàng sẽ tiếp tục tăng giá.

"Tôi không thể nói tình hình ở Mỹ vẫn như cũ, vì nó đã trở nên tồi tệ hơn. Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, cùng với các nhà đầu tư toàn cầu hiểu rõ điều này và tiếp tục mua vàng", ông Darin Newsom phân tích.

Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, thị trường chủ yếu chỉ thấy "tín hiệu xanh" cho vàng.

"Mặc dù chúng ta rất có thể sẽ chứng kiến ​​sự thoái lui trong tương lai do hoạt động chốt lời hoặc khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, nhưng tôi không thấy cả hai điều này xảy ra ngay lúc này. Việc quản lý tiền pháp định yếu kém, khủng hoảng địa chính trị, bất ổn xã hội, việc cắt giảm lãi suất vốn đã thấp, đồng USD suy yếu,... đều ủng hộ việc giá vàng tăng cao hơn", ông Rich Checkan nhận định.

Giá vàng trong nước bật tăng

Giá vàng hôm nay 5/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh trở lại so với phiên giao dịch hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 136 – 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tuần, thị trường vàng trong nước đi theo đà tăng của thị trường thế giới khi có tuần bứt phá mạnh. Trong đó, giá vàng SJC được các đơn vị điều chỉnh tăng 3,8 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước đó. Còn giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh từ 3,5 - 4,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước đó.