Giá vàng hôm nay 6/10: Thế giới tăng vọt

Giá vàng hôm nay 6/10, thế giới vượt mức 3.900 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 sáng nay ngày 6/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.910 USD/ounce, tăng hơn 25 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Cùng với đó, tăng mạnh 142 USD/ounce so với phiên mở đầu tuần trước (3.768 USD/ounce).

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau một tuần tập trung vào các chỉ số việc làm được công bố, tuần này sẽ chứng kiến không nhiều dữ liệu của Chính phủ Mỹ trừ khi có bước đột phá trong các cuộc đàm phán về việc đóng cửa Chính phủ. Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều phát biểu của Fedspeak.

Vào thứ 4, thị trường sẽ theo dõi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường cũng sẽ chú ý đến các bình luận từ các quan chức cấp cao của Fed đều dự kiến phát biểu trong tuần này.

Thứ 6, cuộc khảo sát sơ bộ về Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 10 sẽ cho các nhà giao dịch biết cảm nhận của các hộ gia đình Mỹ về nền kinh tế và vị thế của họ trong nền kinh tế.

Theo giới chuyên gia, giá vàng tăng mạnh trong tuần qua khi việc Chính phủ Mỹ đóng cửa tạo thêm lý do để bán tháo đồng USD và tìm đến tài sản an toàn. Tuần này, giá vàng được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhưng có thể đi kèm dao động mạnh khi thị trường phản ứng với các yếu tố vĩ mô quan trọng.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường chính tại SIA Wealth Management, lạc quan về giá vàng trong tuần tới. "Tại thời điểm này, dường như không có nhiều yếu tố được lên kế hoạch trước có thể làm đảo lộn xu hướng tăng của kim loại, trừ khi có một bất ngờ lớn bất ngờ xảy ra", ông nói.

Theo ông Colin Cieszynski, việc chính phủ đóng cửa không tác động trực tiếp nhiều đến thị trường vàng. Bởi, vốn đã đổ vào Mỹ như một phần của làn sóng tìm kiếm sự an toàn, nhưng những việc như việc chính phủ đóng cửa nhắc nhở mọi người rằng nước Mỹ không hoàn toàn an toàn, vì vậy một phần dòng vốn đó lại được chuyển sang đầu tư vào kim loại quý.

"Mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng tích cực đối với kim loại trong một thời gian dài, và đến một lúc nào đó, chúng sẽ phải tạm dừng, củng cố, hoặc điều chỉnh. Nhưng khi nào thì điều đó xảy ra, thật khó để nói. Thị trường kim loại quý nói chung đang mạnh lên và có động lực phát triển", ông Colin Cieszynski nhận định.

Ông Cieszynski cũng cho rằng nếu giá vàng vượt ngưỡng 3.900 USD/ounce, hầu hết mọi người đều hướng tới mục tiêu đạt mức 4.000 USD/ounce.

Nhiều tổ chức phân tích cho rằng động lực chính giúp vàng giữ được sức hấp dẫn là kỳ vọng Fed sẽ sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất, qua đó làm giảm chi phí nắm giữ kim loại quý. Bên cạnh đó, rủi ro chính trị với việc chính phủ Mỹ phải tạm thời đóng cửa, đang khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Giá vàng trong nước neo cao

Giá vàng hôm nay 6/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục neo cao và đi ngang giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 136 – 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.